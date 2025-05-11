Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 210 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Kê khai và quyết toán thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng/quý/năm.
Soát xét chứng từ, hóa đơn đầu ra – đầu vào đúng quy định.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu.
Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
Phối hợp kiểm tra, đối chiếu số liệu nội bộ kế toán.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, đã có kinh nghiệm quyết toán thuế
3 năm kinh nghiệm
đã có kinh nghiệm quyết toán thuế
Thành thạo MISA hoặc FAST, Excel
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, mong muốn làm việc ổn định lâu dài
Ưu tiên đã làm tại công ty sản xuất hoặc thương mại
Địa điểm làm việc: 210 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 15 – 18 triệu/tháng (theo năng lực)
Không yêu cầu làm thêm giờ.
BHXH đầy đủ sau tối đa 60 ngày.
12 ngày phép/năm.
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định.
Nghỉ chủ nhật, lễ Tết theo quy định.
Du lịch, teambuilding, sinh nhật, hiếu hỷ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
