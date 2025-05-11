Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 210 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kê khai và quyết toán thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng/quý/năm.

Soát xét chứng từ, hóa đơn đầu ra – đầu vào đúng quy định.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu.

Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.

Phối hợp kiểm tra, đối chiếu số liệu nội bộ kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, đã có kinh nghiệm quyết toán thuế

Thành thạo MISA hoặc FAST, Excel

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, mong muốn làm việc ổn định lâu dài

Ưu tiên đã làm tại công ty sản xuất hoặc thương mại

Địa điểm làm việc: 210 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15 – 18 triệu/tháng (theo năng lực)

Không yêu cầu làm thêm giờ.

BHXH đầy đủ sau tối đa 60 ngày.

12 ngày phép/năm.

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định.

Nghỉ chủ nhật, lễ Tết theo quy định.

Du lịch, teambuilding, sinh nhật, hiếu hỷ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

