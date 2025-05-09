Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Soát xét các hồ sơ thanh toán chi phí, hồ sơ thanh toán nghiệm thu và hạch toán phiếu thu chi, phiếu kế toán liên quan.
- Soát xét và hạch toán theo dõi hàng hóa, doanh thu.
- Quản lý và theo dõi công nợ phải trả, khoản phải thu.
- Hạch toán các phát sinh liên quan đến kế toán ngân hàng.
- Lập và cung cấp báo cáo theo yêu cầu, lưu trữ chứng từ kế toán nội bộ.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán.
- Tin học: thành thạo MS Office: Word, Excel, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
- Có kiến thức chuyên môn tốt về thuế để xử lý các nghiệp vụ phát sinh chuyên môn.
- Từ 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các Công ty thi công xây lắp…
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (ưu tiên, không bắt buộc)
- Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực.
- Có thể làm ngoài giờ muộn
- Tin học: thành thạo MS Office: Word, Excel, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
- Có kiến thức chuyên môn tốt về thuế để xử lý các nghiệp vụ phát sinh chuyên môn.
- Từ 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các Công ty thi công xây lắp…
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (ưu tiên, không bắt buộc)
- Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực.
- Có thể làm ngoài giờ muộn
Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000
- Thưởng Lễ ,Tết, nghỉ phép năm
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến
- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ
- Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm của công ty
- Thưởng Lễ ,Tết, nghỉ phép năm
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến
- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ
- Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI