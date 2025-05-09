Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Soát xét các hồ sơ thanh toán chi phí, hồ sơ thanh toán nghiệm thu và hạch toán phiếu thu chi, phiếu kế toán liên quan.

- Soát xét và hạch toán theo dõi hàng hóa, doanh thu.

- Quản lý và theo dõi công nợ phải trả, khoản phải thu.

- Hạch toán các phát sinh liên quan đến kế toán ngân hàng.

- Lập và cung cấp báo cáo theo yêu cầu, lưu trữ chứng từ kế toán nội bộ.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán.

- Tin học: thành thạo MS Office: Word, Excel, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

- Có kiến thức chuyên môn tốt về thuế để xử lý các nghiệp vụ phát sinh chuyên môn.

- Từ 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các Công ty thi công xây lắp…

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (ưu tiên, không bắt buộc)

- Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

- Có thể làm ngoài giờ muộn

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000

- Thưởng Lễ ,Tết, nghỉ phép năm

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến

- Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ

- Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

