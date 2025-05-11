Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1 tòa nhà 3A, Số 3 Ngõ 82 Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh
• 13 tháng lương/năm
• Review hiệu quả công việc: lần 1 trong năm
• Thưởng cuối năm, tháng lương thứ 13: Theo thời gian làm việc thực tế trong năm
• Chính sách tài trợ thi lấy chứng chỉ
• Bảo hiểm sức khỏe nâng cao
• Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần
• Nghỉ mát hàng năm, thể thao, teambuilding, sinh nhật tháng, ngày lễ, các event nội bộ như Du xuân, Giải bóng đá, Men’s Day, Women’s Day

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 tòa nhà 3A, Số 3, ngõ 82, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

