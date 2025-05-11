Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 tòa nhà 3A, Số 3 Ngõ 82 Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh

• 13 tháng lương/năm

• Review hiệu quả công việc: lần 1 trong năm

• Thưởng cuối năm, tháng lương thứ 13: Theo thời gian làm việc thực tế trong năm

• Chính sách tài trợ thi lấy chứng chỉ

• Bảo hiểm sức khỏe nâng cao

• Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần

• Nghỉ mát hàng năm, thể thao, teambuilding, sinh nhật tháng, ngày lễ, các event nội bộ như Du xuân, Giải bóng đá, Men’s Day, Women’s Day

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin