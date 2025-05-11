Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1 tòa nhà 3A, Số 3 Ngõ 82 Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cạnh tranh
• 13 tháng lương/năm
• Review hiệu quả công việc: lần 1 trong năm
• Thưởng cuối năm, tháng lương thứ 13: Theo thời gian làm việc thực tế trong năm
• Chính sách tài trợ thi lấy chứng chỉ
• Bảo hiểm sức khỏe nâng cao
• Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần
• Nghỉ mát hàng năm, thể thao, teambuilding, sinh nhật tháng, ngày lễ, các event nội bộ như Du xuân, Giải bóng đá, Men’s Day, Women’s Day
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI