Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Netland, 27 Lê Văn Lương, tầng 3, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ kế toán thương mại dịch vụ : kiểm tra soát xét chứng từ kế toán, phân tích và hiểu được bản chất các nghiệp vụ kinh tế đảm bảo tính tuân thủ pháp luật cao.

- Thực hiện ghi chép kế toán thông qua việc lập các chứng từ kế toán theo mẫu quy định của pháp luật và của Công ty, tiến hành định khoản và cập nhật vào phần mềm kế toán đảm đảm chính xác, trung thực và kịp thời.

- Lập các báo cáo kế toán, báo cáo quyết toán, sổ sách chứng từ theo quy định của công ty và nhà nước.

- Các nghiệp vụ kế toán tiền mặt, tiền gửi, kho hàng, Thuế,....

- Các công việc kế toán khác được giao

- Báo cáo thuế và làm quyết toán thuế hàng năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhân thân tốt

- Có kinh nghiệm > 5 năm

- Đã từng tham gia quyết toán thuế

- Chăm chỉ, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 13 - 15 triệu (thoả thuận)

- Thử việc 01 tháng

- Thưởng tháng 13

- Sau thử việc ký HĐ chính thức

- Đóng BHXH và đầy đủ chế độ cho NLĐ theo quy định Công ty, như: thưởng cổ phần, thưởng ngày lễ, du lịch, nghỉ lễ tết theo lịch Nhà nước, khám sức khoẻ định kỳ, chế độ ốm đau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU

