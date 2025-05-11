Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

Mức lương 14 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 - 100 DV3, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

o Kiểm soát và đối chiếu số liệu kế toán chi tiết của các phần hành (phải thu, phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định, chi phí, doanh thu, v.v.) đảm bảo tính chính xác, hợp lý và tuân thủ.

o Phân tích, đánh giá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo hạch toán đúng theo chuẩn mực kế toán và quy định của công ty.

o Hướng dẫn, hỗ trợ các kế toán viên phần hành trong việc xử lý nghiệp vụ và tuân thủ quy trình.

2. Xây dựng và hoàn thiện quy trình kế toán:

o Tham gia xây dựng, rà soát, cải tiến và chuẩn hóa các quy trình kế toán, quy chế tài chính của công ty, đảm bảo tính hệ thống, hiệu quả.

o Đảm bảo các quy trình được xây dựng phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và hướng tới các thông lệ quốc tế (ví dụ: IFRS) để phục vụ mục tiêu IPO.

o Soạn thảo/cập nhật các văn bản, biểu mẫu liên quan đến nghiệp vụ kế toán.

3. Làm việc với đơn vị kiểm toán:

o Làm việc trực tiếp với các đơn vị kiểm toán độc lập (bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán phục vụ IPO).

o Chuẩn bị hồ sơ, số liệu, cung cấp thông tin, giải trình các vấn đề liên quan đến số liệu kế toán, báo cáo tài chính theo yêu cầu của kiểm toán viên.

o Theo dõi và phối hợp xử lý các kiến nghị của kiểm toán.

4. Tư vấn và hỗ trợ dự án IPO:

o Làm việc trực tiêp với đơn đơn vụ tư vấn IPO của công ty

o Chuẩn bị, tổng hợp số liệu kế toán, tài chính theo yêu cầu của hồ sơ IPO.

o Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (Pháp chế, Đầu tư,...) và các đơn vị tư vấn (công ty chứng khoán, luật sư) trong quá trình IPO.

5. Các công việc khác:

o Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

o Tham gia vào việc lập kế hoạch ngân sách, theo dõi và phân tích tình hình thực hiện ngân sách.

o Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ, chuyên môn Kế toán tổng hợp; quyết toán thuế; từng làm việc tại DN sản xuất.

Thành thạo excel và office văn phòng

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán

Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 90% LCB

PC ăn trưa

Đóng BHXH theo qui định của Nhà nước

Du lịch, nghỉ mát cùng công ty hàng năm

Các chế độ thăm hỏi.

Thưởng lễ, tết; sinh nhật; tháng lương 13.

Được tham gia trực tiếp vào dự án IPO – một dấu mốc quan trọng của công ty, mang lại kinh nghiệm quý báu và cơ hội phát triển vượt bậc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin