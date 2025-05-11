Tuyển Kế toán tổng hợp TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thị Trấn Chi Đông, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Tổ chức và quản lý hệ thống kế toán:

o Thiết lập và quản lý hệ thống tài khoản kế toán, chứng từ kế toán và quy trình luân chuyển chứng từ.

o Đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học và an toàn.

2. Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp:

o Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ kế toán.

o Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán (ví dụ: mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định, chi phí sản xuất, doanh thu, chi phí hoạt động, các khoản công nợ,...).

o Theo dõi và quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả.

o Tính toán giá thành sản phẩm, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành.

o Thực hiện các bút toán điều chỉnh, kết chuyển cuối kỳ.

o Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ (theo dõi tăng giảm, khấu hao, thanh lý,...).

o Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng, tiền mặt.

o Lập các báo cáo kế toán định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định và yêu cầu của công ty.

3. Lập và phân tích báo cáo tài chính:

o Lập các báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính) một cách chính xác và kịp thời.

o Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản, đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Công tác thuế:

o Theo dõi và cập nhật các quy định mới nhất về thuế.

o Lập các tờ khai thuế (GTGT, TNDN, TNCN,...) và nộp đúng thời hạn.

o Giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế với cơ quan nhà nước.

o Tham gia công tác quyết toán thuế..

5. Các công việc khác:

o Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng/Giám đốc Tài chính.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong các công ty sản xuất.

• Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.

• Có kiến thức về kế toán giá thành trong môi trường sản xuất.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng (Word, Excel,...).

• Có khả năng phân tích, tổng hợp và báo cáo số liệu.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

• Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 13 – 15 triệu

• Nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật/tháng.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển.

• Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH QUANG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin