Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tập hợp chứng từ, kiểm tra, nhập liệu và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Theo dõi, kiểm soát công nợ, thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.
Theo dõi và quản lý dòng tiền tại 2 cơ sở của Công ty

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 22 – 35.
Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 4 năm làm kế toán tổng hợp
Thành thạo phần mềm kế toán (Ưu tiên phần mềm Misa), MS Office (Excel, Word).
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 – 17 triệu VNĐ/tháng (tùy năng lực đàm phán khi phỏng vấn ).
Thưởng: Theo doanh thu cửa hàng , thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết.
Chế độ đầy đủ: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: L7-25 (TT7D-25), khu nhà ở thấp tầng, khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

