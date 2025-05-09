Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tập hợp chứng từ, kiểm tra, nhập liệu và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Theo dõi, kiểm soát công nợ, thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.

Theo dõi và quản lý dòng tiền tại 2 cơ sở của Công ty

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 22 – 35.

Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 4 năm làm kế toán tổng hợp

Thành thạo phần mềm kế toán (Ưu tiên phần mềm Misa), MS Office (Excel, Word).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 – 17 triệu VNĐ/tháng (tùy năng lực đàm phán khi phỏng vấn ).

Thưởng: Theo doanh thu cửa hàng , thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết.

Chế độ đầy đủ: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BT TOÀN CẦU

