Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

Mức lương 23 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 23 - 25 Triệu

Kế toán tổng hợp công ty con (công ty chủ đầu tư)

Hoàn thiện chứng từ đã hạch toán đủ về chứng từ và hợp lý, hợp lệ theo quy định của chuẩn mực kế toán và thuế Hướng dẫn và rà soát các phần hành hạch toán kế toán, kiểm soát chứng từ, đóng chứng từ và lưu trữ chứng từ Tính và đối chiếu phí hoa hồng môi giới phát sinh cho đại lý Tính và đối chiếu chi phí hỗ trợ lãi suất cho khách hàng khi mua nhà trong dự án Kiểm soát và ghi nhận dòng tiền thu, xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng Chịu trách nhiệm lập tờ khai thuế, nộp thuế, làm việc với Cơ quan thuế khi quyết toán Chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị từng bộ phận của công ty hàng tháng/quý/năm Tính giá thành, giá vốn theo từng bộ phận, mảng kinh doanh Báo cáo tình hình thực hiện Kết quả kinh doanh trực tiếp cho Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính so với ngân sách kế hoạch giao đầu năm Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Kế toán hợp nhất công ty mẹ (công ty Meyland)

Kiểm tra và tổng hợp các dữ liệu từ các Công ty thành viên, lập BCTC hợp nhất Công ty mẹ Kiểm tra và tổng hợp các báo cáo quản trị từ các công ty thành viên, tổng hợp báo cáo phục vụ cho các phòng ban liên quan và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Lập các quy trình, quy định, mẫu biểu phục vụ cho công tác hợp nhất và kiểm tra, kiểm soát báo cáo của các công ty thành viên Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi có yêu cầu Cập nhận các quy định, chính sách liên quan và đưa các khuyến nghị phù hợp với hoạt động của công ty Tổ chức lưu trữ dữ liệu theo quy định Các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,... Đã có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp tại các công ty chủ đầu tư hoặc tổng thầu xây dựng Có kinh nghiệm trong việc kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thanh toán các gói thầu xây dựng, thi công và mua sắm tài sản Có kinh nghiệm trong việc quản lý công nợ trong mô hình công ty mẹ con Đã từng làm báo cáo hợp nhất trong các công ty mẹ con, tập đoàn Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế và mạnh về thuế Kỹ năng tổng hợp, báo cáo, quản trị công việc tốt Sử dụng thành thạo word, excel và các phần mềm kế toán (ưu tiên đã sử dụng phần mềm Bravo)

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương đánh giá theo năng lực, 23-25 triệu Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,... Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

