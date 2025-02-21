Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Và Điện Tử Yuen Fung Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - KCN Mỹ Phước 3,Bình Dương

Nội dung công việc:

Nội dung công việc:

Am hiểu về thuế, kiểm tra các chứng từ thuế, đối chiếu hàngxuất nhậptồn, theo dõi tài sản cố định,tính lương,đối chiếu công nợ，theo dõi phải thu phải trả và các công việc khác do cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng giao tiếp tốt Tiếng Trung

Có kinh nghiệm trong chuyên môn nghiệp vụ

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Và Điện Tử Yuen Fung Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởngđầyđủ các chếđộ của người laođộng, hàng năm hưởng 14 ngày phép năm, trợ cấp tiền cơm, tiền xăng xe, tiền nhà ở, tiềnđiện thoại, thưởng tháng 13...môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòađồng. Lương thỏa thuận khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Và Điện Tử Yuen Fung Việt Nam

