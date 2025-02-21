Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Và Điện Tử Yuen Fung Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Và Điện Tử Yuen Fung Việt Nam
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- KCN Mỹ Phước 3,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Nội dung công việc:
Am hiểu về thuế, kiểm tra các chứng từ thuế, đối chiếu hàngxuất nhậptồn, theo dõi tài sản cố định,tính lương,đối chiếu công nợ，theo dõi phải thu phải trả và các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp tốt Tiếng Trung
Có kinh nghiệm trong chuyên môn nghiệp vụ
Có kinh nghiệm trong chuyên môn nghiệp vụ
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Và Điện Tử Yuen Fung Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởngđầyđủ các chếđộ của người laođộng, hàng năm hưởng 14 ngày phép năm, trợ cấp tiền cơm, tiền xăng xe, tiền nhà ở, tiềnđiện thoại, thưởng tháng 13...môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòađồng. Lương thỏa thuận khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Và Điện Tử Yuen Fung Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI