Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 12 USD

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI

Mức lương
500 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5A – Tòa nhà Lâm Viên – 107A Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 500 - 12 USD

1. Quản lý, giám sát (20%):
● Quản lý, giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên Team.
● Tham mưu cho ban lãnh đạo về chính sách thuế hiện hành.
● Trực tiếp phối hợp hoặc phân công nhân sự Team phối hợp với các Bộ phận giải quyết các vấn đề liên quan.
● Đề xuất biện pháp hoàn thiện hệ thống hoạt động của Ban theo hướng chuyên nghiệp hoá, tinh gọn và hiệu quả cao.
● Trực tiếp làm việc với các cơ quan Quản lý Nhà nước về công tác Tài chính kế toán.
2. Công tác kế toán (80%):
● Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
● Hướng dẫn kế toán viên xử lý, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo hướng hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.
● Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị thành viên, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
● Thực hiện các bút toán cuối kỳ: khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC/chi phí trả trước, hạch toán điều chỉnh kho/quỹ theo biên bản kiểm kê kho/quỹ, hạch toán chi phí lương, kết chuyển các bút toán cuối kỳ………
● Quản lý tổng quát công nợ phải thu toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. Cuối năm xin xác nhận đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng.
● Quản lý tổng quát công nợ phải trả. Định kỳ đối chiếu công nợ với các bộ phận liên quan. Cuối năm xin xác nhận đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 107A Đường Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

