Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 900 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAO PHƯƠNG NAM
- Hồ Chí Minh: 72 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Ho Chi Minh City, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 500 - 900 USD
- Nhập và kiểm tra xử lý các số liệu trong phần mềm kế toán.
- Nhập hóa đơn mua hàng hóa và chứng từ liên quan.
- Trích và kiểm soát các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.
- Quản lý TSCĐ, lập bảng tính khấu hao hàng tháng, theo dõi và phân bổ chi phí trả trước.
- Hạch toán, lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng. In và lưu sổ sách kế toán
- Làm việc với công ty kiểm toán.
- Lập BCTC hàng quý/ năm cho công ty và bộ phận trực thuộc.
- Các công việc khác khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 500 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng phần mềm kế toán / sử dụng thông thạo tin học văn phòng.
- Nhanh nhẹn, trung thực, bảo mật thông tin.
- Nắm vững luật thuế hiện hành.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAO PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAO PHƯƠNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI