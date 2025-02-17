Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 900 USD

- Nhập và kiểm tra xử lý các số liệu trong phần mềm kế toán.

- Nhập hóa đơn mua hàng hóa và chứng từ liên quan.

- Trích và kiểm soát các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

- Quản lý TSCĐ, lập bảng tính khấu hao hàng tháng, theo dõi và phân bổ chi phí trả trước.

- Hạch toán, lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng. In và lưu sổ sách kế toán

- Làm việc với công ty kiểm toán.

- Lập BCTC hàng quý/ năm cho công ty và bộ phận trực thuộc.

- Các công việc khác khi có yêu cầu.