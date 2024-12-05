Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM
- Hà Nội: 16 Châu Long, P. Trúc Bạch, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Thực hiện công tác kế toán tổng hợp cho công ty trong lĩnh vực dược phẩm/y tế
Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
Theo dõi, kiểm soát và hạch toán các khoản thu chi của công ty
Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ và tài liệu kế toán theo quy định
Phân tích số liệu tài chính và đưa ra các báo cáo, đề xuất cho ban lãnh đạo
Làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán
Cập nhật các quy định mới về kế toán, thuế áp dụng cho ngành dược phẩm/y tế
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức chuyên môn vững về kế toán tổng hợp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc cao, đặc biệt trong mùa khai thuế và kiểm toán
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ lớn, Tết theo quy định của công ty
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán và các kỹ năng mềm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực dược phẩm/y tế
Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho nhân viên có năng lực
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM
