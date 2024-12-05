Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Châu Long, P. Trúc Bạch, Ba Đình, Quận Ba Đình

Thực hiện công tác kế toán tổng hợp cho công ty trong lĩnh vực dược phẩm/y tế

Thực hiện công tác kế toán tổng hợp cho công ty trong lĩnh vực dược phẩm/y tế

Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm

Theo dõi, kiểm soát và hạch toán các khoản thu chi của công ty

Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ và tài liệu kế toán theo quy định

Phân tích số liệu tài chính và đưa ra các báo cáo, đề xuất cho ban lãnh đạo

Làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán

Cập nhật các quy định mới về kế toán, thuế áp dụng cho ngành dược phẩm/y tế

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành nghề Dịch vụ Y Tế, Phòng khám.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức chuyên môn vững về kế toán tổng hợp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Chịu được áp lực công việc cao, đặc biệt trong mùa khai thuế và kiểm toán

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ lớn, Tết theo quy định của công ty

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán và các kỹ năng mềm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực dược phẩm/y tế

Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho nhân viên có năng lực

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

