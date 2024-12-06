Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, Phòng kinh doanh thông báo kịp thời đến các phòng ban liên quan

- Làm Phiếu giao hàng/Phiếu nhận hàng, sắp xếp vận chuyển và theo dõi cho đến khi máy móc đến nơi của khách hàng, v.v.

- Lên danh sách máy móc dự phòng

- Làm hợp đồng cho thuê với khách hàng

- Làm hóa đơn trắng, xuất hóa đơn VAT, theo dõi và thu tiền phải thu và các khoản khác khi được giao.

- Theo dõi và gia hạn kiểm tra máy móc

- Cập nhật tình hình hợp đồng và công nợ hàng tuần

- Tìm kiếm và đàm phán với nhà cung cấp nếu cần

- Các nhiệm vụ khác có thể được giao.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ (dưới 30 tuổi)

- Có 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc kế toán

- Tiếng Anh giao tiếp khá.

- Yêu cầu khác: tính cách cởi mở

- Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.

- Mức lương: 10 ~13 triệu Gross (chưa tính Target)

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày (từ 8:30 sáng – 17:30 chiều), 2 thứ bảy, 4 chủ nhật nghỉ/tháng

- Mức lương: thỏa thuận

- Mọi quyền lợi theo Luật lao động và quy định của công ty.

- Được cung cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Gói bảo hiểm tai nạn 24/7.

- Tăng lương một lần một năm, thưởng tháng thứ 13

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng, khám sức khỏe & du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

