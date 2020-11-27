Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát
Ngày đăng tuyển: 27/11/2020
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ 1 Bùi Huy Bích Pháp Vân, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Hạch toán các hoá đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán Misa

- Cùng với kế toán nhà máy theo dõi xuất – nhập – tồn hàng hoá, kiểm kê kho theo định kỳ, báo cáo định kỳ hàng tháng số liệu nhập - xuất – tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa,..

- Kiểm soát lại các báo cáo sản xuất từng lô hàng, báo cáo xuất cont

- Tổng hợp số liệu kho của kế toán nhà máy gửi lên để nhập số liệu vào phần mềm Misa.

- Tập hợp chi phí sản xuất trong tháng : Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuấtchung để tính giá thành sản xuất theo tháng.

- Kiểm tra chứng từ, kiểm tra nội dung, số tiền, làm đề nghị thanh toán chi phí nhà máy, hoàn ứng công tác phí cho bộ phận thu mua, ...

- Hạch toán doanh thu từng đơn hàng xuất, hạch toán theo dõi công nợ phải thu KH, phải trả NCC

- Làm việc với các ngân hàng để mở rộng hạn mức tín dụng và gia hạn hạn mức khi đến hạn

- Hỗ trợ lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

- Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu nhà quản lý: Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo doanh thu- chi phí theo định kỳ hoặc đột xuất

- Các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng và BGĐ phân công

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán, tài chính, các ngành nghề tương đương.
- Kinh nghiệm làm việc tối thiếu 02 năm ở vị trí Kế Toán Tổng Hợp
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
- Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc
- Thành thạo tin học văn phòng world, excel, outlook, intermet, phần mềm kế toán
- Chịu được áp lực công việc cao.
- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
- Có cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài
- Lương: 9.000.000đ - 11.000.000đ thưởng
- Được xét nâng lương, thưởng theo năng lực làm việc
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động BHYT, BHXH, BHTN và các ngày nghỉ lễ, tết…theo pháp luật hiện hành.
- Thưởng các ngày lễ, du lịch hằng năm cùng công ty.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 nghỉ ngày chủ nhật
Sáng từ: 8h-12h
Chiều từ: 13h-17

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát

Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

