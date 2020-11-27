Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 1 Bùi Huy Bích Pháp Vân, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai

Kế toán tổng hợp

- Hạch toán các hoá đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán Misa



- Cùng với kế toán nhà máy theo dõi xuất – nhập – tồn hàng hoá, kiểm kê kho theo định kỳ, báo cáo định kỳ hàng tháng số liệu nhập - xuất – tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa,..



- Kiểm soát lại các báo cáo sản xuất từng lô hàng, báo cáo xuất cont



- Tổng hợp số liệu kho của kế toán nhà máy gửi lên để nhập số liệu vào phần mềm Misa.



- Tập hợp chi phí sản xuất trong tháng : Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuấtchung để tính giá thành sản xuất theo tháng.



- Kiểm tra chứng từ, kiểm tra nội dung, số tiền, làm đề nghị thanh toán chi phí nhà máy, hoàn ứng công tác phí cho bộ phận thu mua, ...



- Hạch toán doanh thu từng đơn hàng xuất, hạch toán theo dõi công nợ phải thu KH, phải trả NCC



- Làm việc với các ngân hàng để mở rộng hạn mức tín dụng và gia hạn hạn mức khi đến hạn



- Hỗ trợ lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế.



- Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu nhà quản lý: Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo doanh thu- chi phí theo định kỳ hoặc đột xuất



- Các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng và BGĐ phân công

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán, tài chính, các ngành nghề tương đương.

- Kinh nghiệm làm việc tối thiếu 02 năm ở vị trí Kế Toán Tổng Hợp

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

- Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng world, excel, outlook, intermet, phần mềm kế toán

- Chịu được áp lực công việc cao.

- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Có cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

- Lương: 9.000.000đ - 11.000.000đ thưởng

- Được xét nâng lương, thưởng theo năng lực làm việc

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động BHYT, BHXH, BHTN và các ngày nghỉ lễ, tết…theo pháp luật hiện hành.

- Thưởng các ngày lễ, du lịch hằng năm cùng công ty.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 nghỉ ngày chủ nhật

Sáng từ: 8h-12h

Chiều từ: 13h-17

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Phát

