Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu
Giới tính Không yêu cầu
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm Không yêu cầu
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

+ Xuất hóa đơn cho khách hàng, theo dõi công nợ phải thu khách hàng,

+ Hạch toán chính xác các khoản mục chi phí của công ty, ví dụ như: chi phí quản lý, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng , …

+ Kiểm soát công nợ nội bộ, công nợ phải trả nhà cung cấp

+ Lập các báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty

+ Xây dựng hoặc đề xuất các giải pháp thắt chặt/ nới lỏng chi tiêu để sử dụng chi phí có hiệu quả

+ Dự báo chi phí và cố vấn cho kế toán trưởng/ ban giám đốc để tiết kiệm chi phí

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

+ Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán.

+ Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên tại vị trí kế toán chi phí, công nợ, ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong các doanh nghiệp vận tải, logistics.

+ Cẩn thận, chăm chỉ, sáng tạo trong công việc. Biết tự tổ chức, sắp xếp để thực hiện công việc đúng thời hạn, đúng quy định.

