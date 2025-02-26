Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
- Hà Nội: Tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
+ Xuất hóa đơn cho khách hàng, theo dõi công nợ phải thu khách hàng,
+ Hạch toán chính xác các khoản mục chi phí của công ty, ví dụ như: chi phí quản lý, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng , …
+ Kiểm soát công nợ nội bộ, công nợ phải trả nhà cung cấp
+ Lập các báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty
+ Xây dựng hoặc đề xuất các giải pháp thắt chặt/ nới lỏng chi tiêu để sử dụng chi phí có hiệu quả
+ Dự báo chi phí và cố vấn cho kế toán trưởng/ ban giám đốc để tiết kiệm chi phí
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên tại vị trí kế toán chi phí, công nợ, ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong các doanh nghiệp vận tải, logistics.
+ Cẩn thận, chăm chỉ, sáng tạo trong công việc. Biết tự tổ chức, sắp xếp để thực hiện công việc đúng thời hạn, đúng quy định.
Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
