Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT TRUYỀN THỐNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)

- Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương

- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

- Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

- Theo dõi và quản lý công nợ