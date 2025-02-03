Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT TRUYỀN THỐNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT TRUYỀN THỐNG
- Đồng Nai: Xã Tân Hiệp, Long Thành, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)
- Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...
- Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó
- Theo dõi và quản lý công nợ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng linh hoạt phân tích báo cáo doanh nghiệp
Kỹ lưỡng, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT TRUYỀN THỐNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả công việc
Phụ cấp di chuyển ( >30km)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT TRUYỀN THỐNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI