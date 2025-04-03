Tuyển Kế toán tổng hợp Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VJCC

- Trường ĐH Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát và theo dõi tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của đơn vị.
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ trước khi thanh toán.
- Quản lý sổ sách, chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật
- Xuất hóa đơn, kê khai thuế, làm việc với cơ quan thuế khi cần
- Thực hiện các báo cáo nội bộ và báo cáo thuế theo quy định.
- Các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính nữ, ngoại hình ưa nhìn.
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế, Tài chính, Kế toán.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên có Tiếng Nhật
- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel), phần mềm MISA,…
- Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực & có khả năng làm việc độc lập.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm với vị trí tương đương
** Yêu cầu hồ sơ: (tiếng Việt và tiếng Anh)
- Đơn xin việc, sơ yếu lí lịch

Tại Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản

Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VJCC - Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job351835
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ECO MOBILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ECO MOBILE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM
16 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HNSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HNSG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp công ty cổ phần XNK Daika làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu công ty cổ phần XNK Daika
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Công ty Cổ phần DeVyt
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dot Dot Gem làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 750 USD Công ty TNHH Dot Dot Gem
600 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Bibabo
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tới 700 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp KAS E&C (Vietnam) Ltd Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 Triệu KAS E&C (Vietnam) Ltd Company
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm