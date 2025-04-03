Tuyển Kế toán tổng hợp Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản
- Hà Nội: Tòa nhà VJCC
- Trường ĐH Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm soát và theo dõi tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của đơn vị.
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ trước khi thanh toán.
- Quản lý sổ sách, chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật
- Xuất hóa đơn, kê khai thuế, làm việc với cơ quan thuế khi cần
- Thực hiện các báo cáo nội bộ và báo cáo thuế theo quy định.
- Các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế, Tài chính, Kế toán.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên có Tiếng Nhật
- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel), phần mềm MISA,…
- Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực & có khả năng làm việc độc lập.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm với vị trí tương đương
** Yêu cầu hồ sơ: (tiếng Việt và tiếng Anh)
- Đơn xin việc, sơ yếu lí lịch
Tại Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
