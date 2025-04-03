Tuyển Kế toán tổng hợp Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VJCC - Trường ĐH Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát và theo dõi tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của đơn vị.

- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ trước khi thanh toán.

- Quản lý sổ sách, chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

- Xuất hóa đơn, kê khai thuế, làm việc với cơ quan thuế khi cần

- Thực hiện các báo cáo nội bộ và báo cáo thuế theo quy định.

- Các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo

- Giới tính nữ, ngoại hình ưa nhìn.

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế, Tài chính, Kế toán.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên có Tiếng Nhật

- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel), phần mềm MISA,…

- Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực & có khả năng làm việc độc lập.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm với vị trí tương đương

** Yêu cầu hồ sơ: (tiếng Việt và tiếng Anh)

- Đơn xin việc, sơ yếu lí lịch

