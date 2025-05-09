Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thebluetshirt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thebluetshirt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thebluetshirt
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công Ty TNHH Thebluetshirt

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thebluetshirt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 03 Đường 105, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Chịu trách nhiệm tổng thể về hệ thống sổ sách kế toán & báo cáo nội bộ
• Đảm bảo hạch toán đầy đủ, chính xác và đúng hạn toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát sinh: mua hàng, sản xuất, bán hàng, công nợ, chi phí, lương thưởng, khấu hao,…
• Chịu trách nhiệm chính về tính đầy đủ, chính xác của sổ sách kế toán và số liệu nội bộ phục vụ cho điều hành và kiểm toán.
• Kiểm tra – đối chiếu định kỳ sổ sách giữa các phần hành và các bộ phận liên quan (bán hàng, mua hàng, kho, sản xuất...)
• Chủ động phát hiện và xử lý các sai lệch kế toán và vận hành
• Tổng hợp và lập các báo cáo quản trị
• Báo cáo KQKD kênh bán, sản phẩm,...
• Báo cáo dòng tiền, chi phí vận hành, giá vốn sản xuất, hiệu suất tồn kho
• Phân tích sai lệch so với kế hoạch, đưa ra cảnh báo và đề xuất hướng xử lý
• Báo cáo tài chính nội bộ theo tháng, quý, năm.
• Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu Ngân hàng, Kiểm Toán
B. Tổ chức và kiểm soát hoạt động bộ phận kế toán
• Quản lý và điều phối công việc cho team kế toán (phân công, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn).
• Xây dựng, rà soát và chuẩn hóa hệ thống tài khoản, định mức chi phí, quy trình kiểm soát nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Thebluetshirt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thebluetshirt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thebluetshirt

Công Ty TNHH Thebluetshirt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: SỐ 03 Đường 105, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

