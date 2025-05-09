Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thebluetshirt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

A. Chịu trách nhiệm tổng thể về hệ thống sổ sách kế toán & báo cáo nội bộ

• Đảm bảo hạch toán đầy đủ, chính xác và đúng hạn toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát sinh: mua hàng, sản xuất, bán hàng, công nợ, chi phí, lương thưởng, khấu hao,…

• Chịu trách nhiệm chính về tính đầy đủ, chính xác của sổ sách kế toán và số liệu nội bộ phục vụ cho điều hành và kiểm toán.

• Kiểm tra – đối chiếu định kỳ sổ sách giữa các phần hành và các bộ phận liên quan (bán hàng, mua hàng, kho, sản xuất...)

• Chủ động phát hiện và xử lý các sai lệch kế toán và vận hành

• Tổng hợp và lập các báo cáo quản trị

• Báo cáo KQKD kênh bán, sản phẩm,...

• Báo cáo dòng tiền, chi phí vận hành, giá vốn sản xuất, hiệu suất tồn kho

• Phân tích sai lệch so với kế hoạch, đưa ra cảnh báo và đề xuất hướng xử lý

• Báo cáo tài chính nội bộ theo tháng, quý, năm.

• Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu Ngân hàng, Kiểm Toán

B. Tổ chức và kiểm soát hoạt động bộ phận kế toán

• Quản lý và điều phối công việc cho team kế toán (phân công, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn).

• Xây dựng, rà soát và chuẩn hóa hệ thống tài khoản, định mức chi phí, quy trình kiểm soát nội bộ.