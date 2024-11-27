Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tư vấn kế toán thuế Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Tư vấn kế toán thuế Hà An
Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 122 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 12 Triệu
Hiểu biết hệ thống kế toán Việt Nam.
Quản lý, kiểm soát hóa đơn, chứng từ và hệ thống sổ sách kế toán.
Kiểm soát hợp đồng đầu vào, đầu ra.
Lập các báo cáo tuần, tháng, quý hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Lập báo cáo cuối năm, Quyết toán thuế.
Làm việc với các cơ quan chức năng: Ngân hàng, thuế.
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 03 năm.
Ưu tiên: Quyết toán thuế.
Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp.
Ưu tiên: Quyết toán thuế.
Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp.
Tại Công ty TNHH Tư vấn kế toán thuế Hà An Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Up to 12 triệu (Thương lượng khi phỏng vấn), phụ cấp ăn trưa.
Thời gian thử việc 02 tháng.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi trở thành nhân viên chính thức.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty.
Được hưởng các ngày nghỉ/Lễ/tết theo quy định của Nhà nước.
Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, Tham quan du lịch theo quy định của công ty.
Thời gian thử việc 02 tháng.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi trở thành nhân viên chính thức.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty.
Được hưởng các ngày nghỉ/Lễ/tết theo quy định của Nhà nước.
Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, Tham quan du lịch theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn kế toán thuế Hà An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI