Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tư vấn kế toán thuế Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 122 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Hiểu biết hệ thống kế toán Việt Nam.

Quản lý, kiểm soát hóa đơn, chứng từ và hệ thống sổ sách kế toán.

Kiểm soát hợp đồng đầu vào, đầu ra.

Lập các báo cáo tuần, tháng, quý hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Lập báo cáo cuối năm, Quyết toán thuế.

Làm việc với các cơ quan chức năng: Ngân hàng, thuế.

Kinh nghiệm: 03 năm.

Ưu tiên: Quyết toán thuế.

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH Tư vấn kế toán thuế Hà An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 12 triệu (Thương lượng khi phỏng vấn), phụ cấp ăn trưa.

Thời gian thử việc 02 tháng.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty.

Được hưởng các ngày nghỉ/Lễ/tết theo quy định của Nhà nước.

Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, Tham quan du lịch theo quy định của công ty.

