Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu

Mức lương Đến 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà IEC Residences Tứ Hiệp - Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 17 Triệu

Thực hiện kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kiểm tra hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng của các Phòng/Ban Thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo quy định của Pháp luật về hóa đơn Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng. Đình kỳ kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu của khách hàng với các đối tượng liên quan. Kê khai và nộp các loại thuế Tính và thực hiện thanh toán lương cho CBNV Lập các báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về kế toán, kiểm toán Có chứng chỉ kế toán trưởng (là một lợi thế) Đã có kinh nghiệm Kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trong công ty về môi giới Bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 17tr (Thỏa thuận thêm trong quá trình phỏng vấn) Ăn trưa tại bếp ăn công ty Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, teambuilding Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH theo quy định Môi trường làm việc minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

