Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC
- Hà Nội: Tòa nhà IEC Residences Tứ Hiệp
- Thanh Trì, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 17 Triệu
Thực hiện kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Kiểm tra hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng của các Phòng/Ban
Thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo quy định của Pháp luật về hóa đơn
Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng. Đình kỳ kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu của khách hàng với các đối tượng liên quan.
Kê khai và nộp các loại thuế
Tính và thực hiện thanh toán lương cho CBNV
Lập các báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu
Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về kế toán, kiểm toán
Có chứng chỉ kế toán trưởng (là một lợi thế)
Đã có kinh nghiệm Kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trong công ty về môi giới Bất động sản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập upto 17tr (Thỏa thuận thêm trong quá trình phỏng vấn)
Ăn trưa tại bếp ăn công ty
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, teambuilding
Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH theo quy định
Môi trường làm việc minh bạch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
