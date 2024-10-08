Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Mức lương
Đến 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà IEC Residences Tứ Hiệp

- Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 17 Triệu

Thực hiện kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kiểm tra hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng của các Phòng/Ban Thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo quy định của Pháp luật về hóa đơn Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng. Đình kỳ kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu của khách hàng với các đối tượng liên quan. Kê khai và nộp các loại thuế Tính và thực hiện thanh toán lương cho CBNV Lập các báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu
Thực hiện kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Kiểm tra hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng của các Phòng/Ban
Thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo quy định của Pháp luật về hóa đơn
Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng. Đình kỳ kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu của khách hàng với các đối tượng liên quan.
Kê khai và nộp các loại thuế
Tính và thực hiện thanh toán lương cho CBNV
Lập các báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về kế toán, kiểm toán Có chứng chỉ kế toán trưởng (là một lợi thế) Đã có kinh nghiệm Kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trong công ty về môi giới Bất động sản.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về kế toán, kiểm toán
Có chứng chỉ kế toán trưởng (là một lợi thế)
Đã có kinh nghiệm Kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trong công ty về môi giới Bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 17tr (Thỏa thuận thêm trong quá trình phỏng vấn) Ăn trưa tại bếp ăn công ty Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, teambuilding Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH theo quy định Môi trường làm việc minh bạch.
Thu nhập upto 17tr (Thỏa thuận thêm trong quá trình phỏng vấn)
Ăn trưa tại bếp ăn công ty
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, teambuilding
Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH theo quy định
Môi trường làm việc minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

