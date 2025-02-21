Tuyển Kế toán trưởng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp Thăng Long II, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

- Theo dõi thông tin chi phí và duy trì theo dõi chi phí

- Tạo các báo cáo chi tiết phục vụ theo dõi, kiểm soát chi phí hiệu quả

- Thu thập dữ liệu báo cáo lãi lỗ theo mặt hàng

- Kiểm soát chi phí cố định và biến đổi giá thành sản phẩm, bán thành phẩm dở dang

- Thực hiện điều tra, xác nhận chi phí thực tế sản xuất của sản phẩm định kỳ theo yêu cầu của BOD

- Tham gia nhóm quản lý cost down

- Thu thập dữ liệu phục vụ đánh giá sự biến động của WIP và FG hàng tháng

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế, Giá thành...

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương tại công ty sản xuất, ưu tiên có kinh nghiệm làm báo cáo quản trị

- Tiếng Anh tương đương TOEIC 600 trở lên hoặc tiếng Nhật N3

- Tin học văn phòng Khá, có thể sử dụng Power Query là lợi thế

- Trung thực, chủ động

* Mức lương: Từ 12,000,000 đến 17,000,000 đồng/tháng, thỏa thuận theo năng lực khi PV

- Thưởng Tết từ 2 tháng lương

