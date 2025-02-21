Tuyển Kế toán trưởng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
- Hưng Yên: Khu công nghiệp Thăng Long II, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
- Theo dõi thông tin chi phí và duy trì theo dõi chi phí
- Tạo các báo cáo chi tiết phục vụ theo dõi, kiểm soát chi phí hiệu quả
- Thu thập dữ liệu báo cáo lãi lỗ theo mặt hàng
- Kiểm soát chi phí cố định và biến đổi giá thành sản phẩm, bán thành phẩm dở dang
- Thực hiện điều tra, xác nhận chi phí thực tế sản xuất của sản phẩm định kỳ theo yêu cầu của BOD
- Tham gia nhóm quản lý cost down
- Thu thập dữ liệu phục vụ đánh giá sự biến động của WIP và FG hàng tháng
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương tại công ty sản xuất, ưu tiên có kinh nghiệm làm báo cáo quản trị
- Tiếng Anh tương đương TOEIC 600 trở lên hoặc tiếng Nhật N3
- Tin học văn phòng Khá, có thể sử dụng Power Query là lợi thế
- Trung thực, chủ động
* Mức lương: Từ 12,000,000 đến 17,000,000 đồng/tháng, thỏa thuận theo năng lực khi PV
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng Tết từ 2 tháng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
