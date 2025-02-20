Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bảo Hưng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025

Thu nhập (Gross): 15 - 20 triệu/ tháng (thoả thuận)

Địa điểm làm việc: Trụ sở chính Công ty - Vòng xuyến Văn Giang, H. Văn Giang, Hưng Yên.

Mục đích chính của công việc:

- Đảm bảo thực hiện hiệu quả các công việc:

- Công tác kiểm soát công nợ phải thu khách hàng được đẩy đủ và chuẩn xác;

- Công tác xuất hóa đơn đầu ra được đầy đủ đúng với quy định của pháp luật;

- Kiểm soát quỹ,ngân hàng được đầy đủ kiểm thời;

- Các tờ khai thuế được nộp đầy đủ và đúng hạn;"

Các công việc chính:

I. Công tác kế toán doanh thu: 40%

1. Thực hiện công tác thu tiền bán hàng, cho thuê. Hạch toán doanh thu, phải thu theo tiến độ dự án, tiến độ cho thuê. Xuất hóa đơn đầu ra bán hàng, cho thuê

2. Theo dõi công nợ & cung cấp số liệu công nợ, thu tiền

3. Phân bổ giá, Kiểm tra chính sách bán hàng, quỹ căn bàn giao các sàn giao dịch, tăng giá từ phòng kinh doanh

4. Kiểm tra, ký soát Hợp đồng bán hàng, Hợp đồng cho thuê. Kiểm soát quỹ căn tồn

5. Kiểm soát tính Hoa hồng môi giới (cá nhân, tổ chức) và thuế TNCN từ hoa hồng môi giới