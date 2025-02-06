Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Nhà Máy GREENFEED Hưng Yên, Đường A5, KCN Phố Nối A, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

• Thực hiện kiểm tra nhập các bút toán phát sinh heo đẻ, phối, thanh lý…
• Kiểm soát xuất nhập kho
• Thực hiện các báo cáo giá thành, hàng tồn kho, tình hình sử dụng cám thuốc định kỳ
• Kiểm soát chi phí
• Cung cấp số liệu cho thuế, kiểm toán theo yêu cầu
• Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và Công ty
• Lưu trữ chứng từ liên quan đúng quy định
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
• Địa điểm làm việc: Nhà máy GREENFEED Hưng Yên, Đường A5, Khu Công Nghiệp Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên (Công ty có xe đưa đón từ BIg C Long Biên đến địa điểm làm việc)
• Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 trong tháng.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nắm được quy trình, chứng từ kế toán, luật kế toán, chuẩn mực kế toán, và các chính sách về thuế.
• Biết sử dụng các phần mềm kế toán
• Trung thực và cẩn thận trong công việc
• Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán – tài chính

Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

