Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
- Hưng Yên: Nhà Máy GREENFEED Hưng Yên, Đường A5, KCN Phố Nối A, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
• Thực hiện kiểm tra nhập các bút toán phát sinh heo đẻ, phối, thanh lý…
• Kiểm soát xuất nhập kho
• Thực hiện các báo cáo giá thành, hàng tồn kho, tình hình sử dụng cám thuốc định kỳ
• Kiểm soát chi phí
• Cung cấp số liệu cho thuế, kiểm toán theo yêu cầu
• Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và Công ty
• Lưu trữ chứng từ liên quan đúng quy định
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
• Địa điểm làm việc: Nhà máy GREENFEED Hưng Yên, Đường A5, Khu Công Nghiệp Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên (Công ty có xe đưa đón từ BIg C Long Biên đến địa điểm làm việc)
• Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 trong tháng.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Biết sử dụng các phần mềm kế toán
• Trung thực và cẩn thận trong công việc
• Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán – tài chính
Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI