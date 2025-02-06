Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 20 Triệu

• Thực hiện kiểm tra nhập các bút toán phát sinh heo đẻ, phối, thanh lý…

• Kiểm soát xuất nhập kho

• Thực hiện các báo cáo giá thành, hàng tồn kho, tình hình sử dụng cám thuốc định kỳ

• Kiểm soát chi phí

• Cung cấp số liệu cho thuế, kiểm toán theo yêu cầu

• Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và Công ty

• Lưu trữ chứng từ liên quan đúng quy định

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

• Địa điểm làm việc: Nhà máy GREENFEED Hưng Yên, Đường A5, Khu Công Nghiệp Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên (Công ty có xe đưa đón từ BIg C Long Biên đến địa điểm làm việc)

• Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 trong tháng.