Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH SX&TM Đông Thành Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Tử Cầu, Xã Nguyễn Văn Linh, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý nhân sự và công việc trong phòng Kế toán

Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng kế toán. Điều phối sắp xếp công việc, tuyển dụng nhân sự, đánh giá hiệu quả, chuyên môn

Xây dựng, kiểm tra các quy trình liên quan đến các hoạt động chuyên môn của phòng. Hoạch định, tổ chức, kiểm tra duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán

2. Giám sát các hoạt động trong phần hành kế toán:

Giám sát, kiểm tra toàn bộ việc hạch toán chi phí theo quy định

Giám sát, kiểm tra hoạt động, quy trình nhập xuất kho

Giám sát, kiểm tra hạch toán giá thành sản xuất, giá thành tạm tính

Giám sát, kiểm tra công nợ phải trả

Giám sát, kiểm tra cơ chế, giá bán, thưởng, công nợ phải thu khách hàng

Giám sát, kiểm tra các hoạt động về thuế của công ty

3. Báo cáo

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tháng

Báo cáo hoạt động tài chính, dòng tiền của công ty theo yêu cầu của HĐQT

4. Công việc khác:

Tổ chức, giám sát kiểm kê hàng tháng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán- có chứng chỉ Kế toán trưởng

- Hiểu biết về hệ thống kế toán Việt Nam. Có kiến thức về Tài chính, Thuế.

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Thành thạo các phần mềm kế toán và vi tính văn phòng.

- Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí kế toán trưởng.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp sản xuất (dây cáp điện, gia dụng, VLXD, gang, thép, công nghiệp nặng khác...).

Kỹ năng: Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu; Kỹ năng lập và đọc hiểu báo cáo tài chính; Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề; Kỹ năng tư duy và phản biện.

Tính cách: Nhạy bén, linh hoạt, trung thực- tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và bảo mật thông tin, cẩn thận và chủ động trong công việc, chịu áp lực công việc tốt.

Tại Công ty TNHH SX&TM Đông Thành Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: theo thỏa thuận ( trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

- Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

- Thưởng Lê Tết; Tháng lương 13; Thưởng đột xuất...

- Du lịch hàng năm

- Phúc lợi bản thân: sinh nhật, thăm hỏi, chúc mừng ngày 8/3; 20/10... Phúc lợi cho con cái: Quà 1/6; Quà trung thu... Hiếu, hỉ...

- BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX&TM Đông Thành Hưng Yên

