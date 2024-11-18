Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đầu tư P.H làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, TP Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;

Xây dựng kế hoạch công việc, đồng thời triển khai thực thi các nhiệm vụ của phòng Kế toán;

Lập biểu mẫu tài liệu, giấy tờ liên quan đến tài chính theo quy định của pháp luật;

Tổ chức, quản lý các hoạt động kiểm kê tài sản; báo cáo sử dụng dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh và quyền lợi của doanh nghiệp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Kiểm tra và kiểm soát các nghiệp vụ thu, chi, hồ sơ vay vốn với ngân hàng; lập sổ sách, lưu trữ chứng từ đảm bảo theo đúng quy định hiện hành;

Lập kế hoạch tài chính và phương án quản lý và sử dụng nguồn vốn; đề xuất phương án cân đối số liệu trong công tác hạch toán;

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng, lập phương án kinh doanh trình ngân hàng khi có yêu cầu;

Kiểm soát việc lập báo cáo nội bộ định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của công ty;

Kiểm soát việc lập hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định pháp luật hiện hành;

Thực hiện các giao dịch vay tín dụng với các bên liên quan như ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính;

Điều hành, tổ chức các cuộc họp nội bộ của bộ phận kế toán, tham gia các cuộc họp với ban lãnh đạo Công ty khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán trưởng lĩnh vực Xây dựng là một lợi thế;

Có chứng chỉ kế toán trưởng;

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục;

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;

Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư P.H Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm theo quy định Pháp luật. Nghỉ lễ Tết theo quy định của Công ty và Luật Lao động;

Xét tăng lương, thưởng nhân viên xuất sắc định kỳ theo quy định của công ty;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội học tập và phát triển năng lực bản thân;

Các chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư P.H

