Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn BRG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 28 Triệu

Tập đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Tập đoàn BRG

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Tập đoàn BRG

Mức lương
25 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Km 24, QL 5A, Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 28 Triệu

• Phụ trách và chỉ đạo chung toàn bộ công việc phòng Tài chính Kế toán
• Thực hiện Bảo cáo quản trị, Báo cáo Ngân sách, Báo cáo Tài chính tháng/guý/năm, và các Báo cáo Nội bộ khác theo quy định Công ty/Pháp luật.
• Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
• Kiểm soát hóa đơn đầu ra/vào, kê khai các Báo cáo thuê tháng/guý/năm theo quy định Công ty/Pháp luật
• Theo dõi kiểm soát các khoản lãi vay, các hợp đồng tiền gửi,
• Kiểm soát các bộ thanh toán tiền mặt, ngân hàng về mức độ hợp Iys, đủ chứng từ. Kiểm soát hạch toán trên phần mềm
• Quản lý và đào tạo, hướng dẫn nhân viên phòng Tài chính kế toán.
• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Ban lãnh đao/HDQT

Với Mức Lương 25 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
Chứng chỉ Kế toán trưởng
Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên vị trí tương dương
Nắm vững kiến thức pháp luật thuế , công ty Cổ phần/luật Doanh nghiệp...
Ưu tiên ứng viên sinh sống và làm việc tại Hưng Yên hoặc các vùng lân cận
Trung thực, tận tâm, nhiệt huyết.

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, khám sức khỏe, thưởng Lễ tết, hiếu hỉ...
Môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, thân thiện
Được đào tạo chuyên môn
Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết, thưởng theo hiệu quả công việc
Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn BRG

Tập đoàn BRG

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

