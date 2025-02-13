Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn BRG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 28 Triệu

Mức lương 25 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Km 24, QL 5A, Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 28 Triệu

• Phụ trách và chỉ đạo chung toàn bộ công việc phòng Tài chính Kế toán

• Thực hiện Bảo cáo quản trị, Báo cáo Ngân sách, Báo cáo Tài chính tháng/guý/năm, và các Báo cáo Nội bộ khác theo quy định Công ty/Pháp luật.

• Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

• Kiểm soát hóa đơn đầu ra/vào, kê khai các Báo cáo thuê tháng/guý/năm theo quy định Công ty/Pháp luật

• Theo dõi kiểm soát các khoản lãi vay, các hợp đồng tiền gửi,

• Kiểm soát các bộ thanh toán tiền mặt, ngân hàng về mức độ hợp Iys, đủ chứng từ. Kiểm soát hạch toán trên phần mềm

• Quản lý và đào tạo, hướng dẫn nhân viên phòng Tài chính kế toán.

• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Ban lãnh đao/HDQT

Với Mức Lương 25 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán

Chứng chỉ Kế toán trưởng

Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên vị trí tương dương

Nắm vững kiến thức pháp luật thuế , công ty Cổ phần/luật Doanh nghiệp...

Ưu tiên ứng viên sinh sống và làm việc tại Hưng Yên hoặc các vùng lân cận

Trung thực, tận tâm, nhiệt huyết.

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, khám sức khỏe, thưởng Lễ tết, hiếu hỉ...

Môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, thân thiện

Được đào tạo chuyên môn

Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết, thưởng theo hiệu quả công việc

Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

