Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đạo Khê - Trung Hưng, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, theo dõi, kiểm tra, phân tích các nghiệp vụ kế toán, tài chính của công ty. Lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán, tài chính của công ty. Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, bảo hiểm, ngân hàng, kiểm toán. Chuẩn bị, lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế, báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước. Tham gia xây dựng, triển khai các quy chế, quy định về kế toán, tài chính của công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của công ty. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận kế toán, tài chính. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về luật kế toán, thuế, bảo hiểm, ngân hàng. Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng. Có khả năng quản lý, tổ chức, phân công công việc. Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực của ứng viên

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp. - Đãi ngộ bữa ăn trưa - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN theo quy định của pháp luật - Thưởng tháng lương thứ 13 - Tặng quà sinh nhật - Được xét duyệt năng lực để tăng lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG

