Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ASTC VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Phường Dị Sử, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tổ chức thực hiện mọi nghiệp vụ liên quan đến tài chính, kế toán. Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của Số liệu kế toán.

Lập báo cáo phân tích và kế hoạch tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.

Thiết lập mối quan hệ, làm việc với các cơ quan liên quan: thuế, ngân hàng, các cơ quan chức năng liên quan.

Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.

Tối ưu hóa dòng tiền bằng việc kiểm soát các nguồn công nợ, nguồn thu, nguồn chi.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo Quản trị và báo cáo khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm kế toán trong công ty sản xuất ít nhất 5 năm, sử dụng thành thạo phần mềm Fast là 1 lợi thế, có kinh nghiệm làm việc với Cơ quan Thuế.

Có bằng kế toán trưởng.

Giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Có kỹ năng tốt về tin học văn phòng trong xử lý số liệu và báo cáo.

Trung thực, có trách nhiệm, có khả năng làm việc quản lý nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ASTC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: $1.000 - $1.400(Thương lượng theo kinh nghiệm ứng viên)

Xét tăng lương định kỳ hàng năm; tháng lương 13.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ASTC VIỆT NAM

