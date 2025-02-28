Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần NBT Plastics làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần NBT Plastics
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty Cổ phần NBT Plastics

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần NBT Plastics

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Chấn Đông, Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Hướng dẫn/ Điều hành/ Kiểm soát và quản lý hoạt động của phòng TCKT
- Kiểm tra, quản lý quy trình lập hồ sơ, sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán, ... bảo đảm số liệu kế toán chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức theo dõi NVL, CCDC, hàng hóa, thành phẩm, ...hàng năm và khi cần thiết.
- Chỉ đạo hướng dẫn cập nhật số liệu bán hàng, mua hàng, tồn kho... hàng ngày, kiểm tra, đối chiếu phần mềm quản lý kế toán với các BC trực tiếp, hàng tồn kho, tồn quỹ thực tế hàng ngày.
- Kiểm soát giá thành, chi phí, doanh thu, lãi lỗ, hàng tồn kho, công nợ và các báo cáo.
- Kiểm tra các hợp đồng kinh tế của công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của công ty.
- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như Cơ quan Thuế, Sở KHĐT, Thị trường, hoặc các đối tác như Nhà cung cấp, Ngân hàng....
- Đưa các ý kiến phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải cách quản lý theo dõi khoa học.
- Phối hợp Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán. Đảm bảo việc thông báo & áp dụng thực hiện các chính sách quy trình tới các bộ phận liên quan
2. Lập báo cáo, kiểm soát và tham mưu cho BGĐ
- Xây dựng định mức chi phí cho khối sản xuất/ kinh doanh,...Tính điểm hòa vốn khi cty mở thêm cửa hàng
- Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của phòng cho Giám đốc, phân công nhiệm vụ, xây dựng, đào tạo và đánh giá hiệu quả công việc đội ngũ kế toán viên.
- Lập báo cáo tài chính, phân tích kết quả kinh doanh của Công ty và phân tích chi tiết các khoản mục chi phí của công ty, từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả theo mục tiêu đề ra.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về quản lý tài chính, tổ chức kế toán của Công ty. - Lập báo cáo thuế tháng/ quý, báo cáo tài chính hàng năm, ...theo đúng quy định.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Có chứng chỉ kế toán trưởng và có kinh nghiệm kế toán trưởng từ 03 năm trở lên;
Nắm vững và am hiểu về Thuế, Tài chính doanh nghiệp, nguyên tắc/ chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán
Có kinh nghiệm quản lý hệ thống bán hàng, chuỗi bán lẻ
Có kinh nghiệm đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kế toán.
Khả năng làm việc độc lập, phân tích/ xử lý/ bao quát vấn đề, xử lý các xung đột và mâu thuẫn. Khả năng làm việc nhóm và quản lý nhóm, linh động.

Tại Công ty Cổ phần NBT Plastics Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Tham gia BH Tự nguyện NV Care
Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..
Trợ cấp thai sản hấp dẫn cho nhân viên nc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NBT Plastics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần NBT Plastics

Công ty Cổ phần NBT Plastics

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Chấn Đông, Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

