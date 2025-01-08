Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VƯƠNG PHÁT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý chung công việc của nhân sự Phòng Kế toán

Thực hiện công tác kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính

Thực hiện báo cáo thuế

Quản lý ngân sách

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 5 năm tronh lĩnh vực kết toán

Và 02 năm làm kế toán trưởng trong ngành Bất Động Sản

Có chứng chỉ kế toán trưởng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VƯƠNG PHÁT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 30-40 triệu/ tháng + Thưởng theo năng lực

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi Công ty

Được hưởng đầy đủ chế độ theo luật

Chính sách công tác phí, ăn trưa ăn ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VƯƠNG PHÁT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin