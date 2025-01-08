Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VƯƠNG PHÁT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VƯƠNG PHÁT GROUP
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Quản lý chung công việc của nhân sự Phòng Kế toán
Thực hiện công tác kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính
Thực hiện báo cáo thuế
Quản lý ngân sách
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 5 năm tronh lĩnh vực kết toán
Và 02 năm làm kế toán trưởng trong ngành Bất Động Sản
Có chứng chỉ kế toán trưởng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VƯƠNG PHÁT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 30-40 triệu/ tháng + Thưởng theo năng lực
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi Công ty
Được hưởng đầy đủ chế độ theo luật
Chính sách công tác phí, ăn trưa ăn ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VƯƠNG PHÁT GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
