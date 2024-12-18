Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETLABEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETLABEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETLABEL
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETLABEL

Kế toán trưởng

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETLABEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 266/6 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế Toán Trưởng (Chief Accountant) tại Vietlabel sẽ đóng vai trò xây dựng và tổ chức vận hành hệ thống kế toán – tài chính chuyên nghiệp, đảm bảo tính minh bạch và chính xác; kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tài chính. Bên cạnh đó, vị trí này sẽ thực hiện tư vấn chiến lược tài chính cho BGĐ để tối ưu hóa nguồn lực và đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Đây là vị trí phù hợp cho những ai đã có nền tảng vững chắc về tài chính – kế toán, mang tư duy làm việc chủ động, thích thử thách đang tìm kiếm một nơi có nhiều không gian để thể hiện và cơ hội cùng phát triển lâu dài.
Kế Toán Trưởng (Chief Accountant)
TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Xây dựng và cải tổ hệ thống tài chính - kế toán
Đánh giá và xây dựng lại toàn bộ hệ thống kế toán, bao gồm:
+ Tái cấu trúc quy trình ghi nhận, xử lý và báo cáo số liệu kế toán.
+ Thiết kế hệ thống tài khoản kế toán và tiêu chuẩn hóa các biểu mẫu kế toán (phiếu thu/chi, hóa đơn, hợp đồng).
+ Lựa chọn và triển khai phần mềm kế toán hiện đại, tích hợp các chức năng phù hợp với ngành in ấn label.
Xây dựng cơ chế kiểm tra và kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và kịp thời trong ghi nhận dữ liệu.
Phối hợp với các phòng ban khác để thiết lập quy trình luân chuyển chứng từ kế toán nhanh gọn và hiệu quả.
2. Quản lý và giám sát hoạt động kế toán - tài chính
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản trị chi tiết phục vụ lãnh đạo.
Kiểm soát dòng tiền và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo thanh khoản.
Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn, quản lý công nợ phải thu - phải trả chặt chẽ.
Xử lý và báo cáo các vấn đề tài chính đột xuất, đưa ra các giải pháp phù hợp.
3. Tuân thủ pháp luật và tối ưu nghĩa vụ thuế
Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến kế toán, thuế và tài chính.
Tổ chức và kiểm tra việc lập hồ sơ quyết toán thuế (TNCN, TNDN, VAT) đúng hạn.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đối tác tài chính khác khi cần.
4. Xây dựng và phát triển đội ngũ kế toán
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán đạt tiêu chuẩn chuyên môn và kỹ năng.
Đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) của nhân viên và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.
Khuyến khích đội ngũ học hỏi, đổi mới, và áp dụng các công nghệ tiên tiến vào công việc kế toán.
5. Tư vấn và hỗ trợ chiến lược tài chính cho công ty
Phân tích các chỉ số tài chính, cung cấp dự báo tài chính và đề xuất chiến lược phát triển cho ban lãnh đạo.
Tư vấn các giải pháp quản lý chi phí hiệu quả và nâng cao lợi nhuận.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để tối ưu hóa toàn bộ hệ thống tài chính - kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chúng tôi mở rộng cơ hội cho các ứng viên có đầy đủ năng lực, tham vọng, cần môi trường để thể hiện và khao khát phát triển hơn nữa.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm Kế Toán Trưởng, ưu tiên ứng viên đã từng tái cấu trúc hệ thống kế toán.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
Bắt buộc có Chứng chỉ Kế toán trưởng, có chứng chỉ CPA là lợi thế lớn.
Chuyên môn:
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, hoặc các phần mềm ERP).
Hiểu biết sâu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán, thuế, và tài chính doanh nghiệp.
Phẩm chất cá nhân:
Trung thực, chính trực, đảm bảo bảo mật thông tin tài chính.
Tư duy logic, khả năng phân tích và lập kế hoạch tốt.
Có tinh thần học hỏi và đổi mới, sẵn sàng ứng dụng công nghệ mới.
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và thúc đẩy tinh thần đồng đội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETLABEL Thì Được Hưởng Những Gì

Chúng tôi tin rằng đây chỉ là một phần giá trị bạn được nhận khi làm việc tại Vietlabel.
Thu nhập hấp dẫn theo thỏa thuận, thưởng lễ Tết, thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.
Làm việc trong môi trường linh hoạt, ưu tiên sự sáng tạo, nơi các giá trị Lòng biết ơn, Công bằng và Cống hiến được đề cao.
Cùng tham gia vào các dự án phát triển và tái cấu trúc hệ thống, khẳng định năng lực cá nhân.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng lãnh đạo.
Đảm bảo các chế độ phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETLABEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETLABEL

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETLABEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 266/6 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

