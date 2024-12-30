Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Em F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Em F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Em F&B
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công Ty TNHH Em F&B

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Em F&B

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Văn phòng nhà hàng Kang House

- Tầng 2, Landmark Plus, Vinhomes Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tài chính & dòng tiền:
- Hoạch định được chiến lược tài chính từ 1-3 năm tối ưu: vòng quay, tài sản lưu động,…
- Lập kế hoạch dòng tiền Công ty.
- Quản lý dòng tiền của Công ty.
Quản lý vận hành bộ phận tài chính, kế toán, nhân sự:
- Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán làm việc tốt, chuyên nghiệp & đạt các mục tiêu của phòng.
- Cập nhật thông tin chứng từ, sổ sách, thông tư nghị định.
- Kiểm tra tính chính xác, lưu trữ các loại chứng từ.
- Đại diện công ty làm việc với các cơ quan thuế, quản lý nhà nước theo yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
- Khai báo thuế, quyết toán thuế, kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế định kỳ quý, năm.
- Lập báo cáo quản trị hằng tháng.
- Phân tích báo cáo quản trị nhằm tối đa hóa chi phí hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Dự toán dự án đầu tư mới.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng.
Quản lý tiền lương nhân sự và BHXH:
- Theo dõi, quản lý nhân sự của công ty: hợp đồng lao động, BHXH….
- Làm việc với cơ quan nhà nước có liên quan khi có yêu cầu.
- Tính lương nhân viên.
- Báo cáo công việc trực tiếp đến Tổng Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Có kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí kế toán trưởng.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B và có thể nhận việc trước Tết.

Tại Công Ty TNHH Em F&B Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực và mong muốn của ứng viên.
- Tham gia BHXH ở mức cao sau 2 tháng thử việc.
- Review công việc, tăng lương hằng năm.
- Phép năm: Làm việc 1 năm 12 ngày phép năm, từ 2 - 4 năm: 15 ngày phép.
- Cơm trưa tại văn phòng, phụ cấp gửi xe.
- Công ty cung cấp thiết bị làm việc phù hợp (PC, điện thoại,..).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Em F&B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Em F&B

Công Ty TNHH Em F&B

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 71 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

