Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Em F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Em F&B
- Hồ Chí Minh:
- Văn phòng nhà hàng Kang House
- Tầng 2, Landmark Plus, Vinhomes Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch tài chính & dòng tiền:
- Hoạch định được chiến lược tài chính từ 1-3 năm tối ưu: vòng quay, tài sản lưu động,…
- Lập kế hoạch dòng tiền Công ty.
- Quản lý dòng tiền của Công ty.
Quản lý vận hành bộ phận tài chính, kế toán, nhân sự:
- Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán làm việc tốt, chuyên nghiệp & đạt các mục tiêu của phòng.
- Cập nhật thông tin chứng từ, sổ sách, thông tư nghị định.
- Kiểm tra tính chính xác, lưu trữ các loại chứng từ.
- Đại diện công ty làm việc với các cơ quan thuế, quản lý nhà nước theo yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
- Khai báo thuế, quyết toán thuế, kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế định kỳ quý, năm.
- Lập báo cáo quản trị hằng tháng.
- Phân tích báo cáo quản trị nhằm tối đa hóa chi phí hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Dự toán dự án đầu tư mới.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng.
Quản lý tiền lương nhân sự và BHXH:
- Theo dõi, quản lý nhân sự của công ty: hợp đồng lao động, BHXH….
- Làm việc với cơ quan nhà nước có liên quan khi có yêu cầu.
- Tính lương nhân viên.
- Báo cáo công việc trực tiếp đến Tổng Giám Đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí kế toán trưởng.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B và có thể nhận việc trước Tết.
Tại Công Ty TNHH Em F&B Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH ở mức cao sau 2 tháng thử việc.
- Review công việc, tăng lương hằng năm.
- Phép năm: Làm việc 1 năm 12 ngày phép năm, từ 2 - 4 năm: 15 ngày phép.
- Cơm trưa tại văn phòng, phụ cấp gửi xe.
- Công ty cung cấp thiết bị làm việc phù hợp (PC, điện thoại,..).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Em F&B
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
