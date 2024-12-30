Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Em F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Văn phòng nhà hàng Kang House - Tầng 2, Landmark Plus, Vinhomes Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tài chính & dòng tiền:

- Hoạch định được chiến lược tài chính từ 1-3 năm tối ưu: vòng quay, tài sản lưu động,…

- Lập kế hoạch dòng tiền Công ty.

- Quản lý dòng tiền của Công ty.

Quản lý vận hành bộ phận tài chính, kế toán, nhân sự:

- Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.

- Xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán làm việc tốt, chuyên nghiệp & đạt các mục tiêu của phòng.

- Cập nhật thông tin chứng từ, sổ sách, thông tư nghị định.

- Kiểm tra tính chính xác, lưu trữ các loại chứng từ.

- Đại diện công ty làm việc với các cơ quan thuế, quản lý nhà nước theo yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

- Khai báo thuế, quyết toán thuế, kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế định kỳ quý, năm.

- Lập báo cáo quản trị hằng tháng.

- Phân tích báo cáo quản trị nhằm tối đa hóa chi phí hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Dự toán dự án đầu tư mới.

- Làm việc với các tổ chức tín dụng.

Quản lý tiền lương nhân sự và BHXH:

- Theo dõi, quản lý nhân sự của công ty: hợp đồng lao động, BHXH….

- Làm việc với cơ quan nhà nước có liên quan khi có yêu cầu.

- Tính lương nhân viên.

- Báo cáo công việc trực tiếp đến Tổng Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Có kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí kế toán trưởng.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B và có thể nhận việc trước Tết.

Tại Công Ty TNHH Em F&B Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực và mong muốn của ứng viên.

- Tham gia BHXH ở mức cao sau 2 tháng thử việc.

- Review công việc, tăng lương hằng năm.

- Phép năm: Làm việc 1 năm 12 ngày phép năm, từ 2 - 4 năm: 15 ngày phép.

- Cơm trưa tại văn phòng, phụ cấp gửi xe.

- Công ty cung cấp thiết bị làm việc phù hợp (PC, điện thoại,..).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Em F&B

