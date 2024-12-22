Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phê La
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Công Ty Cổ Phần Phê La

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Phê La

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 289 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Phê La Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 30.000.000 - 40.000.000
- Được đào tạo và có các chế độ khác theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, hoà đồng và cùng giúp đỡ phát triển.
- Được hưởng chế độ Team Building hàng năm.
- Được đóng BHXH, BHYT,... và Bảo hiểm sức khoẻ PTI
-Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ T7, CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phê La

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phê La

Công Ty Cổ Phần Phê La

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 04-9A KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai,Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

