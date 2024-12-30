Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 516 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

- Tổ chức và điều hành phòng kế toán, phân công quyền hạn, trách nhiệm, đảm bảo công việc kịp thời, hiệu quả;

- Lên kế hoạch thu chi, thanh toán Tổ chức triển khai và kiểm tra việc sử dụng tài sản, nguồn vốn, chi phí của công ty;

- Phát triển các kỹ năng chuyên môn trong việc duy trì và hoạt động của quản trị tài chính trong hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm trong hoạt động quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty liên quan với các tổ chức bên ngoài khác;

- Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, thuyết minh và trình Ban lãnh đạo phê duyệt;

- Trực tiếp làm việc với kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hằng năm;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Nữ tốt nghiệp CĐ/ĐH với chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác;

- Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính Kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính Kế toán, các quy định liên quan đến doanh nghiệp, thuế và BHXH;

- Có kinh nghiệm làm Báo cáo tài chính;

- Thông thạo vi tính văn phòng, phần mềm phục vụ công việc;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình.

Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 15 triệu/tháng (tuỳ theo năng lực của ứng viên) sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn;

- Được đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn;

- Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;

- Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;

- Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

