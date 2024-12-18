Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 24 Đường 39 Khu Đô thị Vạn Phúc Thủ đức Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán, sổ sách và hệ thống báo cáo tài chính, thuế, thống kê theo quy định.

Tổ chức giám sát mọi hoạt động của phòng kế toán và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc

Lập kế hoạch đào tạo, thực hiện đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công việc & nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của nhân sự bộ phận

Kiểm tra và kiểm soát các bộ hồ sơ thanh toán theo đúng quy trình.

Lên kế hoạch dòng tiền.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Định kỳ đối chiều công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp

Định kỳ kiểm kê hàng tồn kho, TSCĐ - CCDC

Hàng tháng lập báo cáo quản trị, kết quả kinh doanh.

Làm báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN...theo tháng/quý

Lập báo cáo thuế theo quy định- BCTC năm

Xuất hóa đơn tài chính

Tham mưu công tác kiểm soát tài chính cho GĐĐH

Làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo đúng quy định.

Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công, chỉ đạo từ Ban giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính/độ tuổi/ngoại hình/sức khỏe: 30-45 tuổi

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Năng lực:

Hoạch định và tổ chức các hoạt động

Nắm vững và hiểu biết nguyên lý kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo năng lực

T2-T6 và 2 ngày T7 trong tháng

Du lịch, thưởng lễ tết -Tăng lương định kì hằng năm

Đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên

Môi trường làm việc năng động

Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin