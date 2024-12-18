Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
- Hồ Chí Minh: Số 24 Đường 39 Khu Đô thị Vạn Phúc Thủ đức Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán, sổ sách và hệ thống báo cáo tài chính, thuế, thống kê theo quy định.
Tổ chức giám sát mọi hoạt động của phòng kế toán và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc
Lập kế hoạch đào tạo, thực hiện đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công việc & nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của nhân sự bộ phận
Kiểm tra và kiểm soát các bộ hồ sơ thanh toán theo đúng quy trình.
Lên kế hoạch dòng tiền.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Định kỳ đối chiều công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp
Định kỳ kiểm kê hàng tồn kho, TSCĐ - CCDC
Hàng tháng lập báo cáo quản trị, kết quả kinh doanh.
Làm báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN...theo tháng/quý
Lập báo cáo thuế theo quy định- BCTC năm
Xuất hóa đơn tài chính
Tham mưu công tác kiểm soát tài chính cho GĐĐH
Làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế.
Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo đúng quy định.
Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công, chỉ đạo từ Ban giám đốc.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Năng lực:
Hoạch định và tổ chức các hoạt động
Nắm vững và hiểu biết nguyên lý kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì
T2-T6 và 2 ngày T7 trong tháng
Du lịch, thưởng lễ tết -Tăng lương định kì hằng năm
Đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên
Môi trường làm việc năng động
Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
