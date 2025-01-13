Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MPC (MPC GROUP) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 139/9 Phan Đăng Lưu, P2, Phú Nhuận, TP.HCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết lập bộ máy kế toán cho cty, quy trình vận hành phòng kế toán.

Thiết lập quy trình mua hàng, giao nhận hàng hóa cho công trình đang thi công.

Triển khai theo dõi các hợp đồng thi công đầu vào, kiểm soát chi phí đầu vào so với dự toán, tính giá vốn công trình.

Lập kế hoạch dự trữ vật tư hàng hóa cho những dự án đang thi công tránh biến động giá vật liệu.

Phê duyệt hồ sơ thanh toán cho bên đơn vị thi công sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định thanh toán.

Liên hệ ngân hàng mở LC và làm hồ sơ thanh toán cho bên nhà cung cấp nước ngoài (nếu có).

Làm hồ sơ bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Phê duyệt bộ hồ sơ thu tiền theo tiến độ thi công cho bên chủ đầu tư.

Phê duyệt lương và thanh toán lương cho bộ phận thi công và khối văn phòng.

Chịu trách nhiệm toàn bộ phần hành kế toán thuế cho doanh nghiệp: lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo quyết toán cuối năm, báo cáo thống kê, làm việc với thuế, quyết toán với cơ quan thuế cho doanh nghiệp.

Phân công công tác P.Kế toán:

Theo dõi, quản lý các hợp đồng xây dựng: chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành, bóc tách chi phí để hạch toán, quyết toán.

Tập hợp, phân bổ chi phí và tính gói chi phí từng hạng mục công trình. Kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch chi phí, đề xuất giải pháp giảm thiểu chi phí có hiệu quả và hợp lý.

Phối hợp theo dõi các khoản chi phí từng hạng mục, tiến độ thi công, nghiệm thu để phục vụ cho việc thanh toán, quyết toán theo hợp đồng và quyết toán tổng giá trị công trình xây dựng.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ, xử lý thanh quyết toán theo quy trình

Phân loại, lưu trữ và bảo quản chứng từ, sổ sách theo quy định về Thuế, Kế toán của Công ty;

Phối hợp đối chiếu, cung cấp và chịu trách nhiệm về số liệu các nghiệp vụ kế toán; Theo dõi công nợ nhà thầu dự án.

Lập các báo cáo công việc đột xuất theo yêu cầu và định kỳ theo quy định của Công ty.

Tham gia các cuộc họp liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cán bộ quản lý trực tiếp và Ban Tổng Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Văn hóa/Học vấn (bằng cấp, các khóa đào tạo)

Văn hóa/Học vấn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh.

Có chứng chỉ kế toán trưởng hoặc chứng chỉ giám đốc tài chính

Hiểu biết về dự toán công trình xây dựng;

Hiểu biết Pháp luật và các chính sách thuế, Kế toán liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bất động sản, đầu tư, ...

Nắm vững và am hiểu Pháp luật về Thuế, về Tài chính doanh nghiệp, nguyên tắc/ chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán

Tại CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MPC (MPC GROUP) Thì Được Hưởng Những Gì

-Được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Luật lao động (BHXH,BHYT, nghỉ lễ,Tết..)

-Tiền thưởng cuối năm: lương tháng 13 và khoản thưởng khác theo lợi nhuận của Công ty và theo bảng đánh giá KPI của nhân viên.

-Được 12 ngày phép/năm.

-Được tham gia Bảo hiểm tai nạn,du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MPC (MPC GROUP)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin