Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 5, Quận 5

Kế toán trưởng

Tổ chức và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán của công ty.

Xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống kế toán phù hợp với đặc thù công ty và quy định pháp luật.

Cập nhật và áp dụng đúng các chuẩn mực kế toán, quy định pháp luật liên quan đến tài chính, kế toán.

Lập kế hoạch tài chính, ngân sách hàng năm.

Theo dõi và kiểm soát tình hình thực hiện ngân sách.

Quản lý dòng tiền, lập báo cáo dòng tiền hàng tháng, đảm bảo khả năng thanh toán và tối ưu hóa nguồn vốn.

Lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cơ quan chức năng.

Phân tích, đánh giá số liệu tài chính và đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả hoạt động.

Quản lý, rà soát và chịu trách nhiệm về các báo cáo thuế: VAT, TNDN, TNCN, thuế,....

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí, nâng cao lợi nhuận

Xây dựng các quy trình kiểm soát nội bộ, đảm bảo ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các rủi ro tài chính.

Phối hợp với kiểm toán nội bộ, cơ quan thuế và các bên liên quan trong các đợt kiểm tra, đánh giá.

Phân công công việc, giám sát và hỗ trợ đội ngũ kế toán viên.

Đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm kế toán, trong đó ít nhất 2-3 năm ở vị trí Kế toán trưởng hoặc tương đương.

Hiểu biết sâu về các quy định pháp luật về tài chính, thuế và kế toán.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và phân bổ công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc

Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ

Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.

Trợ cấp gắn bó theo thời gian làm việc.

Được hỗ trợ chỗ ở cho ứng viên ở xa

Phụ cấp ăn trưa theo chế độ nhà máy.

Cách Thức Ứng Tuyển

