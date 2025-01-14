Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 Đặng Thuỳ Trâm, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm soát việc thực hiện các chính sách về kế toán tài chính của Công ty.

- Lập và kiểm soát Doanh thu, Chi phí theo chỉ tiêu Tài chính hàng tháng, Quý, Năm của Công ty.

- Kiểm soát dòng tiền Công ty, tư vấn cho Ban Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc Công ty.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về chế độ kế toán, luật Thuế và những thay đổi của chế độ kế toán, Luật thuế theo từng thời điểm cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Tổ chức thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán.

- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

- Phối hợp cùng các bộ phận khác thiết lập hệ thống Quy trình, quy định quản lý, vận hành giữa phòng Kế toán với các phòng ban khác.

- Triển khai tình hình kế hoạch thu chi tài chính, việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, bảo quản hàng hóa, trang thiết bị, tiền vốn.

- Tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do Công ty quy định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai trái.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm chính báo cáo các vấn đề liên quan đến Thuế của Công ty với các Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

- Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu bí mật của Công ty.

3. Quản lý đội nhóm.

- Quản lý công việc, phân công công việc cho nhân viên trực thuộc quyền quản lý.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.

- Đánh giá kiến thức chuyên môn của nhân viên.

- Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các chuyên ngành Kế toán- Tài chính.

- Có kinh nghiệm trên 05 năm ở vị trí tương đương.

- Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng.

2. Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích và viết báo cáo quản trị.

- Lập kế hoạch, lãnh đạo, phân tích dữ liệu, tổ chức và giám sát công việc.

- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tạo mối quan hệ hợp tác với các phòng ban.

3. Thái độ:

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết và ý thức chấp hành pháp luật.

- Nhanh nhẹn, khéo léo, sáng tạo trong công việc.

- Quyết đoán, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng và thưởng theo hiệu quả kinh doanh của Công ty

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

- Đóng BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định nhà nước

- Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty

