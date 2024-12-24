Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư IMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Xây dựng cơ cấu tổ chức phòng kế toán, chính sách và kế hoạch năm của phòng; quản lý, giám sát công tác kế toán của công ty

Xây dựng cơ cấu tổ chức phòng kế toán và tổ chức triển khai hoạt động của phòng.

Xây dựng kế hoạch năm của phòng đáp ứng yêu cầu và mục tiêu kinh doanh

Lên kế hoạch cho những thay đổi liên quan đến quy định của nhà nước, tổ chức kế toán liên quan đến tiêu chuẩn kế toán; triển khai việc chuyển đổi cho công ty theo định hướng, hướng dẫn từ công ty mẹ

Tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp, triển khai chính sách kế toán trong công ty

Đinh hướng ghi chép sổ sách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty theo luật kế toán hiện hành

Quản lý và theo dõi công nợ toàn công ty

Tham mưu Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến điều khoản thanh toán trong hợp đồng

Định kì kiểm tra tình hình công nợ công ty để đưa ra phương án xử lý kịp thời, phù hợp

Lập các báo cáo theo chuẩn mực kế toán và yêu cầu công ty (báo cáo tài chính, quản trị); phối hợp đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán

Triển khai quy trình, biểu mẫu của các báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Triển khai các quy tắc để lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo chỉ đạo của công ty mẹ

Kiểm tra và phê duyệt thông tin báo cáo trước khi trình BGĐ và cung cấp cho các đơn vị bên ngoài

Phối hợp giải trình các câu hỏi đến từ đơn vị kiểm toán và cơ quan liên quan