Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư IMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư IMG
- Hồ Chí Minh: Lầu 9, Tòa nhà master building, 41
- 43 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, Tp.HCM, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Xây dựng cơ cấu tổ chức phòng kế toán, chính sách và kế hoạch năm của phòng; quản lý, giám sát công tác kế toán của công ty
Xây dựng cơ cấu tổ chức phòng kế toán và tổ chức triển khai hoạt động của phòng.
Xây dựng kế hoạch năm của phòng đáp ứng yêu cầu và mục tiêu kinh doanh
Lên kế hoạch cho những thay đổi liên quan đến quy định của nhà nước, tổ chức kế toán liên quan đến tiêu chuẩn kế toán; triển khai việc chuyển đổi cho công ty theo định hướng, hướng dẫn từ công ty mẹ
Tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp, triển khai chính sách kế toán trong công ty
Đinh hướng ghi chép sổ sách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty theo luật kế toán hiện hành
Quản lý và theo dõi công nợ toàn công ty
Tham mưu Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến điều khoản thanh toán trong hợp đồng
Định kì kiểm tra tình hình công nợ công ty để đưa ra phương án xử lý kịp thời, phù hợp
Lập các báo cáo theo chuẩn mực kế toán và yêu cầu công ty (báo cáo tài chính, quản trị); phối hợp đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán
Triển khai quy trình, biểu mẫu của các báo cáo kế toán và báo cáo quản trị
Triển khai các quy tắc để lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo chỉ đạo của công ty mẹ
Kiểm tra và phê duyệt thông tin báo cáo trước khi trình BGĐ và cung cấp cho các đơn vị bên ngoài
Phối hợp giải trình các câu hỏi đến từ đơn vị kiểm toán và cơ quan liên quan
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ Kế toán trưởng
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng hoặc tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản
Có kiến thức vững và am hiểu nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ thuế, hạch toán kế toán
Kỹ năng làm việc với số liệu, tổng hợp và phân tích báo cáo
Am hiểu và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast hoặc các phần mềm kế toán tương đương, Microsoft Office (Word, Excel & Powerpoint)
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Thì Được Hưởng Những Gì
mua bảo hiểm sức khỏe bảo việt
phụ cấp cơm 45k/ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư IMG
