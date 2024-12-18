Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 305 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đảm bảo hoạt động của bộ phận kế toán, xây dựng và hoạch định các chiến lược, kế hoạch phát triển bộ phận kế toán

Quản lý và chỉ đạo hoạt động Phòng Kế toán ... chịu trách nhiệm chính trước BGĐ và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Cty.

Quản lý hạch toán kế toán

Tổ chức hệ thống thống kê kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của Cty, trên cơ sở tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê

Quản lý ngân sách

Kiểm soát chấp hành các qui trình và nguyên tắc điều hành của công ty.

Thực hiện, kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ tài sản, các hoạt động kinh doanh, sử dụng tài nguyên, nguồn lực và tiến độ, giá trị tài sản.

Xây dựng và triển khai thực hiện các qui định, Qui trình nghiệp vụ

Tổng hợp, Phân tích và Báo cáo

Đảm bảo tính chính xác số liệu báo cáo và thông tin tài chính, kế toán

Báo cáo thông kê, phân tích hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán/ Kinh tế

• Đã có từ 3 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các công ty du lịch, vé máy bay

• Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

• Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

• Chính sách thưởng lễ Tết, các dịp kỷ niệm cá nhân, du lịch hàng năm

• Tham gia BHXH

• Nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến và nâng cao thu nhập

• Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30, từ thứ 2 - sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin