Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chức năng mua hàng

Làm đề xuất mua vật tư.

Theo dõi đơn đặt hàng theo cycle.

Tra soát PO mua/ chuyển hàng received khớp, đúng và đủ với sổ nhật ký thu chi, phiếu xuất chuyển hằng ngày.

Nhận hàng, kiểm tra chất, số lượng hàng hóa.

Kiểm tra dự toán và lập báo giá sản phẩm gửi khách hàng.

Xuất hoá đơn bán hàng gửi khách hàng.

Chức năng tài chính:

Quản lý định mức tài chính P/L: Công tác báo cáo hiệu quả kinh doanh, công tác này chú ý các định mức và quy trình nhập liệu và thanh toán đúng quy định để kết quả trên báo cáo tài chính( P/L) được chính xác nhất.

Quản lý Cost không vượt: Báo cáo Cost hàng hóa vượt định mức hay không và truy thu sau khi xác minh.

Lập báo cáo tài chính nội bộ mỗi tháng

Phân tích và so sánh chi phí các chi nhánh, gửi email cho cổ đông.

Phân tích, đánh giá KPI phòng kế toán và thu mua.

Theo dõi chi phí và doanh thu xưởng/ cửa hàng.

Kiểm kê quỹ định kỳ.

Nhập PO hàng hóa, chi phí vận hành.

Theo dõi và thu hồi các khoản tạm ứng lương, tạm ứng chi công việc.

Kiểm tra PO hàng hoá, chi phí, sổ thu chi kế toán.

Theo dõi và cập nhập file đầu tư chi nhánh, file báo cáo dòng tiền giữa thực tế và sổ sách.

Nhập hoá đơn mua vào có thuế GTGT.

Cân đối hoá đơn đầu vào/ đầu ra.

Kiểm tra và xử lý vi phạm refund.

Kiểm soát quy trình thanh toán (Đúng định mức và chứng từ và nhóm CP).

Quản lý định mức tài chính P/L.

Quản lý tài sản (Thiết bị+CCDC+Tồn kho).

Quản lý Cost không vượt.

Quản lý tài sản (xnt, chuyển, thanh lý, thuê)

Chốt đúng công nợ cuối kỳ theo phiếu nhận hàng ngày của thu mua

Xử lí vượt định mức với qly bộ phận ( Tham chiếu định mức bình quân trung bình 3 tháng gần nhất).

Báo cáo thuế:

Báo cáo thuế định kỳ quý một lần để kiểm soát công tác thuế theo quy định.

Lập báo cáo thuế mỗi quý

Hạch toán và lập bảng cân đối báo cáo tài chính thuế

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Phân loại, kiểm tra hóa đơn mua vào đúng quy định và nhập phần mềm.

Xuất hóa đơn bán hàng theo bill.

Nhập bảng kê mua vào bán ra.

Kiểm kê kho, quản lý tài sản

Quản lý tài sản (Thiết bị+ CCDC+ Tồn kho ):Báo cáo kiểm kê hàng hóa tài sản nhằm đảm bảo hàng hóa khớp với số liệu trên stock level và truy thu khi thất thoát chênh lệch sau khi đã xác minh.

Theo dõi Nhập-Xuất-Tồn kho vật tư

Theo dõi và cấp phát CCDC cho xưởng/ cửa hàng

Cân đối và mua hàng trữ tồn kho vật tư

Đối chiếu và import tồn kho vào hệ thống

Lập báo cáo tồn kho theo định mức

Kiểm tra phiếu xuất kho, PO chuyển hàng mỗi ngày

Kiểm kho định kì 31-2 tây hàng tháng, khóa kho và in danh sách stock kho đối chiếu lệch khi kiểm

Lập biên bản lệch kho và truy thu với bộ phận liên quan tại hiện trường

Kiểm tra lý do refund, check lý do void món có bất thường không để đề xuất phương án xử lý, quản lý nhân viên giảm tối đa sai phạm về 0

Đảm bảo các khoản chi thực hiện đúng định mức cho phép và đủ quy trình chứng từ bên tài chính.

Xác định trị giá tồn kho cuối kỳ, nhập hàng, bán hàng trong kỳ.

Báo cáo cost tổng theo nhóm bar, bếp và vận hành

Lập biên bản truy thu thất thoát dựa trên biên bản hiện trường sau khi kiểm kho

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên và văn phòng điều hành

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 3 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty lĩnh vực F&B, chuỗi bán lẻ,..

Có khả năng thao tác số lượng dữ liệu lớn, có kiến thức kế toán sâu rộng, am hiểu nắm rõ các luật kế toán, quy định, tiêu chuẩn kế toán..

Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng và các mạng xã hội khác dùng trong mục đích công việc: word, excecl, google drive, zalo, facebook,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cao

Được hưởng chế độ theo quy định Nhà nước

Định kỳ 6 tháng xét duyệt tăng lương theo năng lực

