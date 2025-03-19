Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
- Đồng Nai: 27 Cách Mạng Tháng Tám, Xuân An, Long Khánh, Thị xã Long Khánh
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Quản trị các nghiệp vụ Kế toán, kiểm tra, đánh giá và phân tích mọi hoạt động Kế toán của Công ty.
Kiểm tra và đảm bảo chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định hiện hành, lưu trữ đầy đủ, hợp lý
Định kì phối hợp với kế toán viên, kế toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của Doanh nghiệp
Cân đối nguồn thu chi, tham mưu quản lý và kiểm soát dòng tiền cho hoạt động của Công ty
Kiểm tra tất cả các hoạt động kế toán đảm bảo tính hợp lệ, hợp lý, và hợp pháp theo quy định công ty và theo Luật định
Phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính kế toán do Nhà Nước quy định cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê.
Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ xây dựng đội ngũ kế toán viên
Tham mưu cho BGD trong công tác hoạch định chiến lược tài chính kế toán, kiểm soát ngân sách hoạt động của Công ty
Lập kế hoạch, xây dựng bộ máy kế toán, tuyển dụng và điều phối công việc của Phòng Kế toán
Báo cáo theo quy định & Báo cáo phân tích khác liên quan đến TC-KT theo yêu cầu của BGD & CEO Khối
Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế - tài chính của Công ty
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức vững về Nghiệp vụ Kế Toán – Tài Chính Doanh nghiệp
Thành thạo các phần mềm Kế Toán, Excel
Am hiểu hệ thống Thuế đối với Doanh nghiệp, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, thị trường tài chính Việt Nam
Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các tổ chức Giáo Dục/Tài Chính/Bảo Hiểm/Dịch Vụ Khách Hàng.
Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
Trung thực, liêm chính và bảo mật.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI