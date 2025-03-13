Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu công nghiệp Bàu Xéo, Xã Tây Hòa, Huyện Trảng Bom, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tham mưu bộ máy kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty;

Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán;

Lập Báo cáo Quản trị, Báo cáo kinh doanh;

Phối hợp triển khai các phần mềm quản lý trong hệ thống công ty;

Bảo quản, lưu trữ và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu, số liệu tài chính kế toán;

Kiểm tra các Báo cáo tài chính theo Tháng, Quý, Năm theo quy định của Luật và theo Quy định của Công ty;

Công việc khác theo yêu cầu Ban Giám đốc, Ban TGĐ Tập đoàn.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiểm toán,Kế toán.

Kinh nghiệm:tối thiểu 3 năm Quản lý bộ máy TCKT tại các đơn vị quy mô 50 nhân sự trở lên và có chứng chỉ KTT

Độ tuổi: 28 - 45 tuổi.

Ưu tiên ứng viên đã triển khai và làm với với Hệ thống FAST

Nắm chắc nghiệp vụ kế toán và các văn bản nhà nước, chuẩn mực, thông tư, văn bản.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng:Word, Excel

Cẩn thận, trung thực,kiên trì, chịu được áp lực công việc; có khả năng giao tiếp

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn trực tiếp

Phụ cấp ăn trưa: 35.000/bữa (Công ty có tổ chức nấu ăn)

Thời gian làm việc: 07h30-16h30 (Thứ Hai - Thứ 7)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và nhà nước.

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng thứ 13 theo quy chế chung của Công ty.

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây

