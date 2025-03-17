Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
- Đồng Nai: KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổ chức, điều hành, quản lý bộ máy kế toán thực hiện các nhiệm vụ được giao
Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty ngành nghề sản xuất
Thực hiện các quy định pháp luật về kế toán trong công ty
Lập các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính theo đúng tiến độ và chuẩn mực kế toán
giám sát hoạt động hạch toán, ghi sổ, báo cáo, lưu hồ sơ chứng từ.
Tham gia phân tích dự báo tham mưu cho Ban Lãnh đạo về tình hình kế toán, kiểm soát hoạt động tài chính.
Tham gia lập ngân sách và giám sát thực hiện ngân sách đầu năm.
Ký duyệt các hồ sơ chứng từ trong nhiệm vụ của mình hoặc được BLĐ ủy quyền ký các hạng mục khác.
Trực tiếp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho các thành viên phòng TCKT.
Phối kết hợp cho việc quyết toán thuế.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được BLĐ giao phó.
Lưu trữ hồ sơ chứng từ chi tiết theo từng hạng mục và thực hiện các hạng mục công vệc khác theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
05 năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty Sản xuất
Đầy đủ chứng chỉ Kế toán Trưởng
Am hiểu pháp luật, các quy định, nguyên tắc chuẩn mực tài chính, kế toán.
Có tầm nhìn chiến lược, khả năng nhận định, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
Kỹ năng hoạch định, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng thương thảo, đàm phán hợp đồng
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng đầy đủ các ngày Lễ trong năm, lương tháng 13
Tham gia BHXH theo quy định
Tăng lương định kỳ theo hiệu quả côn việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
