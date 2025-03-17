Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức, điều hành, quản lý bộ máy kế toán thực hiện các nhiệm vụ được giao

Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty ngành nghề sản xuất

Thực hiện các quy định pháp luật về kế toán trong công ty

Lập các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính theo đúng tiến độ và chuẩn mực kế toán

giám sát hoạt động hạch toán, ghi sổ, báo cáo, lưu hồ sơ chứng từ.

Tham gia phân tích dự báo tham mưu cho Ban Lãnh đạo về tình hình kế toán, kiểm soát hoạt động tài chính.

Tham gia lập ngân sách và giám sát thực hiện ngân sách đầu năm.

Ký duyệt các hồ sơ chứng từ trong nhiệm vụ của mình hoặc được BLĐ ủy quyền ký các hạng mục khác.

Trực tiếp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho các thành viên phòng TCKT.

Phối kết hợp cho việc quyết toán thuế.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được BLĐ giao phó.

Lưu trữ hồ sơ chứng từ chi tiết theo từng hạng mục và thực hiện các hạng mục công vệc khác theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, tài chính

05 năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty Sản xuất

Đầy đủ chứng chỉ Kế toán Trưởng

Am hiểu pháp luật, các quy định, nguyên tắc chuẩn mực tài chính, kế toán.

Có tầm nhìn chiến lược, khả năng nhận định, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục

Kỹ năng hoạch định, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng thương thảo, đàm phán hợp đồng

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tốt, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Thưởng đầy đủ các ngày Lễ trong năm, lương tháng 13

Tham gia BHXH theo quy định

Tăng lương định kỳ theo hiệu quả côn việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin