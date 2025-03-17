Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức, điều hành, quản lý bộ máy kế toán thực hiện các nhiệm vụ được giao
Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty ngành nghề sản xuất
Thực hiện các quy định pháp luật về kế toán trong công ty
Lập các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính theo đúng tiến độ và chuẩn mực kế toán
giám sát hoạt động hạch toán, ghi sổ, báo cáo, lưu hồ sơ chứng từ.
Tham gia phân tích dự báo tham mưu cho Ban Lãnh đạo về tình hình kế toán, kiểm soát hoạt động tài chính.
Tham gia lập ngân sách và giám sát thực hiện ngân sách đầu năm.
Ký duyệt các hồ sơ chứng từ trong nhiệm vụ của mình hoặc được BLĐ ủy quyền ký các hạng mục khác.
Trực tiếp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho các thành viên phòng TCKT.
Phối kết hợp cho việc quyết toán thuế.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được BLĐ giao phó.
Lưu trữ hồ sơ chứng từ chi tiết theo từng hạng mục và thực hiện các hạng mục công vệc khác theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, tài chính
05 năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty Sản xuất
Đầy đủ chứng chỉ Kế toán Trưởng
Am hiểu pháp luật, các quy định, nguyên tắc chuẩn mực tài chính, kế toán.
Có tầm nhìn chiến lược, khả năng nhận định, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
Kỹ năng hoạch định, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng thương thảo, đàm phán hợp đồng

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tốt, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Thưởng đầy đủ các ngày Lễ trong năm, lương tháng 13
Tham gia BHXH theo quy định
Tăng lương định kỳ theo hiệu quả côn việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 23 Lô B Đường Số 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job336627
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 23 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 30 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
30 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 35 - 37 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
35 - 37 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 27 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
27 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Suoi Tien Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Chi nhánh công ty CP Tân Phú VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 16 Triệu Chi nhánh công ty CP Tân Phú VN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 30 - 35 Triệu Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam
30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 600 USD Suoi Tien Group
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Công Nghiệp SemCo Phú Yên - Chi Nhánh Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp SemCo Phú Yên - Chi Nhánh Đồng Nai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây Dựng và Cơ Giới Số 8 làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Xây Dựng và Cơ Giới Số 8
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm