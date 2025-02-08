Tuyển Kế toán trưởng Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: QUỐC LỘ 51, AN HÒA, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về các hoạt động, hiệu quả của Phòng thiết kế.

2. Tổ chức quản lý công tác thiết kế (Thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu):

+ Lập kế hoạch, phương án thiết kế các dự án

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch, tiến độ thiết kế, đôn đốc các Đơn vị phối hợp trong công tác Thiết kế nhằm đảm bảo tiến độ thiết kế, tiến độ chung của dự án

+ Kiểm soát, tổ chức thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình, dự án xây dựng, đảm bảo chất lượng và đồng bộ các bộ môn, ứng dụng công nghệ, tối ưu hóa thiết kế, tiết kiệm chi phí đầu tư, đảm bảo tính mỹ thuật, kỹ thuật cho công trình và tuân thủ các yêu cầu bắt buộc của Cơ quan chức năng.

+ Các công tác khác theo quy định thuộc phạm vi QLDA - phần việc thiết kế (giám sát tác giả, tham gia nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình,....).

3. Quản lý và lưu trữ các hồ sơ tài liệu, hồ sơ pháp lý, bản vẽ liên quan đến công trình.

4. Quản lý nhân sự, phân công, kiểm soát công việc của nhân viên thuộc Phòng thiết kế.

5. Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc, quy hoạch hoặc các chuyên ngành có liên quan, Ưu tiên Có chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư.

Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón

- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch

- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc

- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......

- Đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group

