Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Công Nghiệp SemCo Phú Yên - Chi Nhánh Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường Số 2 - KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán.

Cập nhật, ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin cho lãnh đạo để hỗ trợ ra quyết định.

Tham gia kiểm kê hàng tồn kho định kỳ.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác khi cần thiết.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất.

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành của Việt Nam.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp SemCo Phú Yên - Chi Nhánh Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp SemCo Phú Yên - Chi Nhánh Đồng Nai

