Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Bien Hoa, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc tại KCN Nhơn Trạch 3, giai đoạn 1, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai (Có xe đưa đón từ Biên Hòa)

- Phân tích, đánh giá số liệu, sổ sách kế toán và các chi phí có liên quan.

- Xây dựng hệ thống thông tin kế toán và báo cáo kế toán phục vụ cho việc lập kế hoạch kinh doanh, lập ngân sách hàng năm và các yêu cầu khác.

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ doanh nghiệp.

- Kiểm tra hóa đơn đầu ra, đầu vào, cân đối thuế GTGT phải nộp hàng tháng.

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế, hoàn thuế.

- Lập - trình bày báo cáo tài chính, cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho cơ quan Thuế theo yêu cầu.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chính quy

- Chứng chỉ Kế toán trưởng, trung cấp chuyên ngành trở lên, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng excel word và các phần mềm văn phòng khác.

- Am hiểu các kiến thức chuyên môn liên quan đến tài chính và thuế, thành thạo trong việc cập nhật và áp dụng các chính sách tài khóa và thuế liên quan, đồng thời hiểu rõ việc xử lý, tóm tắt và phân tích kể toán

- Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc, có khả năng xử lý công việc kế toán một cách độc lập và thành thạo

- Tiếng Trung nghe nói đọc viết

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp thâm niên, phụ cấp khác

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24

- Thưởng hiệu suất hàng tháng từ 500k - 1 triệu

- Các đãi ngộ: nghỉ lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

