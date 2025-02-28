Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Kp.7, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam, Vĩnh Cửu, Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng và kiện toàn hệ thống tài chính kế toán phù hợp với quy định của pháp luật
- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy.
- Phối hợp ban hành quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, thanh quyết toán, tạm ứng, hoàn ứng.
- Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy định về kế toán.
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến chế độ kế toán và chính sách thuế kịp thời, cảnh báo việc vi phạm các quy định chế độ kế toán và quy chế quản trị Công ty từ các phòng ban và Ban Tổng Giám đốc.
2. Quản lý dòng tiền, ngân sách, tài sản, nguồn vốn hoạt động
- Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu chi tài chính, nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
- Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.
- Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và thanh quyết toán các khoản chi đối với các bộ công nhân viên, đối tác, khách hàng. Tổ chức, quản lý tiền mặt của công ty.
3. Tổ chức các nghiệp vụ kế toán chuyên nghiệp
- Ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo các công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán, đối chiếu số liệu kế toán của các kế toán viên trên phần mềm kế toán. Phát hiện và hướng dẫn các kế toán viên xử lý, điều chỉnh phù hợp.
- Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng quy định của Pháp luật về thuế và có giải pháp để tiết kiệm chi phí.
- Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng lẻ, báo cáo quản trị đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
4. Quản lý và điều hành công việc của nhân viên nội bộ
- Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ nhân viên trong phòng, đồng thời giám sát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện.
- Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất tuyển dụng, xây dựng mô tả công việc.
- Phân công công việc, hướng dẫn và hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
- Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc, đề xuất khen thưởng, xử phạt nhân viên theo quy định.
5. Phối hợp thực hiện các công việc khác
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từng thời điểm của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho các đơn vị theo quy định pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán.
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm đã làm công việc ở vị trí tương đương.
3. Am hiểu chính sách kế toán, thuế, các luật liên quan đến họat động kinh doanh bất động sản.
4. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, lập báo cáo, nắm vững chế độ kế toán, chuẩn mực chế toán.
5. Tổ chức thực hiện đúng các quy định về các chính sách thuế và tham mưu các giải pháp về việc tiết kiệm chi phí thuế, đã có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thanh tra thuế.
6. Chịu được áp lực cao, trách nhiệm, hoàn thành và báo cáo công việc đúng hạn. Có tinh thần cầu tiến và mong muốn gắn bó cùng sự phát triển của Công ty.

Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm làm việc
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

