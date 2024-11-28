Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng, KP7, P. Long Bình, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan để xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, theo dõi thực hiện và điều chỉnh ngân sách phù hợp với từng quý.

Quản lý, sắp xếp công việc chung của phòng kế toán.

Kiểm tra, kiểm soát và quản lý các chi phí hoạt động theo ngân sách kế hoạch

Soát xét tính chính xác, lập và phân tích báo cáo quản trị, báo cáo tài chính tháng, quý và năm kịp thời cho BGĐ

Kiểm soát giá thành và đưa ra các ý kiến sáng tạo đổi mới nhằm tối ưu hóa thời gian làm việc và chi phí.

Kiểm soát và báo cáo hiệu quả lợi nhuận bán hàng theo từng lô kịp thời. Cảnh báo kịp thời cho BGĐ đối với các lô hàng kém hiệu quả, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân khắc phục.

Tuân thủ các quy định pháp luật và quy tắc tài chính liên quan đến báo cáo tài chính, thuế, kiểm toán và quản lý tài chính

Tổ chức lưu trữ hồ sơ khoa học nhằm phục vụ quyết toán thuế, kiểm toán thuận lợi

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiếp cơ bản

Tại Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

- Chế độ nghỉ phép năm

- Được đào tạo

- Được 01 suất ăn trưa

- Có xe đưa đón từ TP.HCM đến công ty

- Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin