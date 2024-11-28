Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng, KP7, P. Long Bình, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan để xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, theo dõi thực hiện và điều chỉnh ngân sách phù hợp với từng quý.
Quản lý, sắp xếp công việc chung của phòng kế toán.
Kiểm tra, kiểm soát và quản lý các chi phí hoạt động theo ngân sách kế hoạch
Soát xét tính chính xác, lập và phân tích báo cáo quản trị, báo cáo tài chính tháng, quý và năm kịp thời cho BGĐ
Kiểm soát giá thành và đưa ra các ý kiến sáng tạo đổi mới nhằm tối ưu hóa thời gian làm việc và chi phí.
Kiểm soát và báo cáo hiệu quả lợi nhuận bán hàng theo từng lô kịp thời. Cảnh báo kịp thời cho BGĐ đối với các lô hàng kém hiệu quả, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân khắc phục.
Tuân thủ các quy định pháp luật và quy tắc tài chính liên quan đến báo cáo tài chính, thuế, kiểm toán và quản lý tài chính
Tổ chức lưu trữ hồ sơ khoa học nhằm phục vụ quyết toán thuế, kiểm toán thuận lợi

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiếp cơ bản

Tại Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
- Chế độ nghỉ phép năm
- Được đào tạo
- Được 01 suất ăn trưa
- Có xe đưa đón từ TP.HCM đến công ty
- Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO

Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu Dịch Vụ Tân Cảng, KP7, P. Long Bình, TP. Biên Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job259181
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây Dựng và Cơ Giới Số 8 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Xây Dựng và Cơ Giới Số 8
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 35 Triệu VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 30 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
30 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 35 - 37 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
35 - 37 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 27 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
27 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Suoi Tien Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Chi nhánh công ty CP Tân Phú VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 16 Triệu Chi nhánh công ty CP Tân Phú VN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 30 - 35 Triệu Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam
30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 600 USD Suoi Tien Group
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Công Nghiệp SemCo Phú Yên - Chi Nhánh Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp SemCo Phú Yên - Chi Nhánh Đồng Nai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm