Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Phối hợp công việc của các kế toán viên có liên quan;
Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên;
Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ.
Tính giá thành sản phẩm; bút toán thuế;
Đối chiếu công nợ với khách hàng - chủ đầu tư - ngân hàng;
Kiểm soát quá trình tạo các loại chứng từ, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;
Lập bảng cân đối kế toán; Xem xét báo cáo tài chính của công ty;
Các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính các trường Đại học: Học viện tài chính, Kinh tế Quốc dân, Đại Học Thương Mại, Học viện Ngân Hàng;
Đại học chính quy
Có từ 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại công ty xây dựng/ sản xuất;
Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm về các nghiệp vụ kế toán;
Có khả năng xử lý số lượng lớn dữ liệu quan trọng và lập báo cáo chi tiết;
Nhanh nhẹn, trung thực có khả năng tổ chức bộ máy kế toán, triển khai ERP;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại doanh nghiệp sản xuất, Xây lắp - Xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25 - 40 triệu/ tháng (thỏa thuận);
Được hỗ trợ ăn trưa, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;
Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Quốc lộ 3, Phường Thuận Thành, TP. Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

